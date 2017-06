Avaí terá dupla de zaga nova para duelo contra o Vasco no RJ

<p>O Avaí vai ter uma nova dupla de zaga, obrigatoriamente. O técnico Claudinei Oliveira não poderá contar com Alemão e Betão. No entanto, tem ideia clara para as duas vagas no setor. Airton e Gustavo deverão estar em ação no confronto diante do Vasco. O Leão encara o Cruzmaltino à s 19h de sábado, em São Januário.</p><p>Betão terá de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, recebido no decorrer da derrota por 3 a 1 para o Atlético-GO, na última quarta-feira. Em Goiânia, também, Alemão foi obrigado a deixar a partida ainda na etapa inicial, por conta de lesão muscular – o atleta ainda vai passar por exames para ser aferido o ocorrido e a gravidade. Claudinei já sinalizou que pretende montar o setor com Airton e Gustavo, que esteve em campo substituindo o companheiro machucado.</p><p>— Para sair do jogo deve ter sido grave a situação do Alemão. Estamos preocupados com ele. Mas outros atletas têm oportunidade. O Airton ainda não atuou e o Gustavo tem experiência — disse o treinador.</p><p>Outros atletas para a zaga irão viajar para encontrar a delegação azurra para, pelo menos, compor o banco de reservas no duelo ante o Vasco. Outra mudança obrigatória será no meio de campo. O volante Luan também é baixa por suspensão. </p><p>— Mas temos a volta do Marquinhos (que cumpriu suspensão), temos também o Judson, o Pedro Castro e o Simião. Vamos pensar, ver se não tem mais problemas para escalarmos o melhor Avaí. Temos de vencer fora, e não nos acomodar em somar apenas em casa. Em casa uma hora se tropeça, como já ocorreu. Temos de ganhar em casa e buscar pontos fora — reforçou o comandante do Leão. <br></p><p>O provável Avaí para o jogo tem: Kozlinski; Leandro Silva, Airton, Gustavo e Capa; Judson, Simião, Juan e Marquinhos; Willians e Romulo. </p><p><b> Confira as últimas do Avaí <br>Acesse a tabela da Série A </b></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense