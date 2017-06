Avião monomotor cai sobre creche na Flórida e mata uma pessoa

Um avião monomotor caiu hoje (24) sobre uma creche em Fort Myers, na Flórida, no sul dos Estados Unidos, e um dos dois ocupantes da aeronave morreu, segundo informaram as autoridades locais.

De acordo com o Escritório do Xerife do Condado de Lee, um pequeno avião Piper PA-28 se chocou contra o edifício onde funciona uma creche, que estava desocupada, pouco após decolar do aeroporto Page Field, em Fort Myers.

As autoridades locais confirmaram a morte de um dos ocupantes da aeronave, enquanto o outro foi levado a um hospital. As informações são da agência de notícias EFE.

Alguns meios de comunicação locais obtiveram a gravação de uma câmera de segurança na qual se observa o momento preciso em que o avião cai sobre o telhado do imóvel. A Administração Federal de Aviação investiga as causas do acidente junto com autoridades locais.



Fonte: EBC