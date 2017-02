Baile de Carnaval Infantil tem show do Cordão da Bola Preta

O Dia

– Evento será uma super chance pros pais foliões passarem sua paixão pelas festas para os seus pequenos –

Rio – Carnaval em família. Neste sábado o Baile de Carnaval Infantil, animado pelo Cordão da Bola Preta, será uma super chance pros pais foliões passarem sua paixão pelas festas para os seus pequenos e oportunidade única de reviver os bailes de salão num ambiente seguro, confortável e com a animação da banda tradicional do Bola Preta, umas das bandas mais queridas do Rio.

Brincadeiras, maquiagem temática, comidinhas, capoeira infantil com o mestre Itapuã Beiramar e sua equipe do Brincadeira de Angola, dança e muita animação!

Então, prepara a fantasia da criançada e garanta os seus ingressos pra curtir em família essa folia antecipada!

Serviço

Baile de Carnaval Infantil. Rua Álvaro Alvim 33. Cinelândia. Amanhã às 14h. R$60 (inteira/adultos) / R$30 (meia/crianças).

Fonte: O Dia