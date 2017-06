Bailes funk, intervenções e tiroteios em Florianópolis

<p>Moradores do bairro Saco dos Limões e redondezas acordaram ao estrondo de intenso tiroteio na madrugada de sábado, em Florianópolis. Há relatos de até duas horas de disparos, entre intervalos e respiros de medo com o pavor do barulho.</p><p>O contexto do que aconteceu envolveu um enredo que preocupa o comando da Polícia Militar de Santa Catarina. Trata-se da infiltração de criminosos armados e envolvidos com o tráfico de drogas em bailes funks realizados na comunidade do morro do Mocotó, um dos mais centrais da Capital catarinense.</p><p>No sábado, uma guarnição fazia blitz em uma rua de acesso ao Mocotó, quando houve resistência de ocupantes de um carro a uma abordagem seguida de perseguição policial. A PM afirma ter sido recebida com chuva de tiros, onde um soldado acabou sendo baleado.</p><p>Na sequência, uma grande operação foi montada na comunidade com equipes da região e a PM pôs fim ao baile funk sem conseguir prender o autor do disparo contra o policial. Nesta ação, houve novamente intensa troca de tiros escutados por moradores até na região do Saco dos Limões.</p><p>Os bailes funks são ditos como das poucas diversões na periferia notadamente esquecida pelo poder público. Só que, no meio policial, fontes asseguram ser assustadora a presença do tráfico e que há reclamações das comunidades contrárias que defendem ações policiais.</p><p>Para evitar confrontos de última hora, repercussões negativas e até eventuais queixas de abusos policiais que possam surgir, faz-se necessária a ampliação dos trabalhos de inteligência na segurança pública da Capital.</p><p>Se há bandidos em meio aos moradores e ao público, por que não investigá-los com meios especializados anteriormente à s festas a fim de evitar operações com grandes conglomerados? Tal procedimento já aconteceu em Florianópolis com sucesso. A polícia afirma que novamente deverão ser deflagradas medidas a fim de evitar que o pior aconteça e inocentes saiam atingidos.<br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense