Baixada Fluminense mostra veia cultural

Aline Cavalcante

– Projeto promove 45 dias de atividades culturais, em Nova Iguaçu, e reúne artistas da região –

Nova Iguaçu – Saraus, oficinas de artesanato,teatro, curso de modelo, música e poesia reunidos em só lugar em uma maratona cultural gratuita. Essa é a proposta do projeto ‘45 dias na Casa de Cultura’, em Nova Iguaçu. “É uma maneira de recuperar o vínculo com o público e trazer para as pessoas o sentimento de pertencimento dos espaços culturais públicos. É uma oportunidade para desmistificar a ideia de que a boa arte é cara. A arte de qualidade pode ser feita em qualquer lugar e não precisa custar caro”, afirma Luis Guarnier, professor da oficina de teatro.

Qualquer pessoa pode participar das atividades oferecidas na Casa de Cultura, mesmo que nunca tenha tido nenhum contato com a atividade escolhida antes. As novatas Desirree Gonçalves, 23, e Valéria Alvarenga, 41, se encantaram com a primeira aula delas na oficina de teatro. “Quando fiquei sabendo que estava acontecendo estas aulas aqui e ainda mais sem pagar nada eu resolvi vir”, disse Desiree.

Já Valéria acredita que o teatro pode ajudá-la a melhorar a desenvoltura como professora. “O professor tem ser desenvolto e criativo, assim como o ator no palco. É legal poder experimentar atuar nas oficinas”. Ao som de música a poesia rola solta nas rodas dos saraus. E o microfone aberto é um convite para os poetas da região. “Este evento é uma chuva de cultura, um pontapé inicial para mostrar a cultura, que é tão viva na região. É uma amostra daquilo que fazemos o ano todo”, diz o poeta Montuan Matus, do Sarau Poetas e Afins.

A Casa de Cultura fica na Rua Getúlio Vargas 51, Centro, Em Nova Iguaçu. A programação, que começou em janeiro, vai até o dia 28. Os espetáculos teatrais custam R$ 10, e todas as demais atividades são gratuitas.

Fonte: O Dia