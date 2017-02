Baixada Ligada: Chance para artesãos

O Dia

– Prefeitura de Nova Iguaçu cadastra profissionais até dia 15 de março –

Nova Iguaçu – A Prefeitura de Nova Iguaçu está cadastrando artesãos da cidade. Os interessados têm até o dia 15 de março para comparecer à Fenig, na Av. Governador Portela 812, 2º andar, no Centro, de segunda à sexta-feira, de 9h às 12h ou de 13h às 17h, com identidade, CPF e comprovante de residência. Para terem o cadastro aprovado os artesãos serão avaliados pelo Sebrae.

Preparar e…apontar!

Vai rolar a primeira edição do Circuito Indoor de Tiro ao Arco da Field Brasil 2017 na Baixada Fluminense. A competição terá a participação de 35 atletas, no Centro Universitário Uniabeu, em Belford Roxo, no dia 12, às 8h30. O evento é gratuito.

Prazo prorrogado

A prefeitura de Mesquita ampliou o prazo para desconto de 15% no pagamento em cota única do IPTU. Quem desejar garantir o desconto terá até o dia 24 para efetuar o pagamento, sem a necessidade de de um novo boleto.

Contra a violência

Regional Firjan da Baixada vai reunir autoridades municipais e estaduais para debater estratégias de atuação contra a violência para diminuir o roubo de cargas. O encontro será dia 7, às 9h, na sede, em Duque de Caxias.

Bastidores

A Prefeitura de São João de Meriti prorrogou o prazo para quem quer garantir o desconto de 15% no pagamento de cota única do IPTU. Os contribuintes têm até 20 de fevereiro fazer o pagamento;

Profissionais e instituições da área cultural de Belford Roxo, interessados em compor o Conselho Municipal de Políticas Culturais, têm do dia 8 ao dia 10 para se apresentarem à Secretaria Municipal de Cultura, na Avenida Bob Kennedy, s/nº, bairro Piam, para fazerem suas inscrições;

Na última terça o personagem Ronald McDonald visitou a emergência e enfermaria pediátricas do Hospital Geral de Nova Iguaçu. Ronald fez truques de mágicas e tirou fotos com os pacientes.

