Balconista de farmácia morre e cliente fica ferido em tentativa de assalto em Navegantes

<p>Tentativa de assalto terminou com o balconista de uma farmácia morto e um cliente ferido no Litoral Norte catarinense. O crime ocorreu na noite da última sexta-feira, dia 16. Segundo o <b>site G1/SC</b>, bombeiros militares que jantavam em um restaurante próximo foram acionados para socorrer as duas vítimas. </p><p>O balconista, de 23 anos, foi baleado no tórax. A vítima chegou a ser levada para o Pronto-Socorro de Navegantes, mas não resistiu. </p><p data-track-category="Link no Texto" data-track-links="">O cliente foi ferido na perna e recebeu os primeiros-socorros no local antes de ser hospitalizado. Até por volta das 10h30min ainda não havia informação sobre seu estado de saúde.</p>

Fonte: Diário Catarinense