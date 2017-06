Balneário Camboriú abre concurso com 17 vagas e salário de até R$ 10,8 mil

<p data-track-category=”Link no Texto” data-track-links=””>A prefeitura de Balneário Camboriú abriu um processo seletivo para contratar médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Ao todo, são 17 vagas. Os salários variam de R$ 2.104,75 a R$ 10.883,93.<br></p><p data-track-category=”Link no Texto” data-track-links=””>As inscrições ficam abertas até 3 de julho, no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Saúde, na rua 1.500, das 9h à s 17h. O edital está disponível no site da prefeitura. </p><p></p><p><b>Vagas</b></p><p></p><p></p><ul><li>Médico – seis vagas – 40h</li><li>Enfermeiro – três vagas – 40h</li><li>Técnico de Enfermagem – quatro vagas – 40h</li><li>Dermatologista – uma vaga – 20h</li><li>Dermatologista pediátrico – uma vaga – 10h</li><li>Endocrinologista pediátrico – uma vaga – 10h</li><li>Geriatra – uma vaga – 10h</li></ul><p></p><p data-track-category=”Link no Texto” data-track-links=””>A prova escrita será no dia 15 de julho no Centro Educacional Municipal Vereador Santa. Para os Médicos a prova ocorre à s 8h e para os Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros à s 13h30.</p><p data-track-category=”Link no Texto” data-track-links=””>O resultado será divulgado em 25 de julho, conforme a prefeitura. Os profissionais devem se apresentar de 26 a 28 de julho.</p><p data-track-category=”Link no Texto” data-track-links=””><i>*Com informações do G1.</i><br><br><b>Leia também: </b></p><p data-track-category=”Link no Texto” data-track-links=””><b> Vacina promete imunização contra doenças cardiovasculares <br></b></p><p data-track-category=”Link no Texto” data-track-links=””><b> Vacinação contra HPV é ampliada para meninos de 11 a 14 anos <br></b></p><p data-track-category=”Link no Texto” data-track-links=””><b> Censo mostra que 11% dos alunos do ensino médio deixaram a escola em 2014 e 2015 no Brasil <br></b></p><p data-track-category=”Link no Texto” data-track-links=””><br></p><!– contentFrom:cms –>

