Bando invade escola, amarra vítimas e leva pertences

Quatro homens assaltaram uma escola, localizada na Avenida Imperador, no Centro de Fortaleza, na manhã deste sábado (4). Segundo informações apuradas inicialmente, através de depoimentos, teria sido levado cerca de R$ 20 mil em espécie e pertences como celulares, joias e documentos de alunos e funcionários.

De acordo com os relatos das vitimas prestados no plantão do 34º Distrito Policial, no Centro, os criminosos entraram no local e anunciaram o assalto. O bando recolheu o dinheiro dos estudantes, que seria usado para pagar as mensalidades de cursos de pós-graduação. Algumas das vitimas foram amarradas com presilhas de plástico.

Após a fuga dos assaltantes, em um carro não identificado, as vítimas conseguiram se soltar e seguiram para registrar o Boletim de Ocorrência no 34° DP. A Polícia segue em diligências com o objetivo de identificar e prender os assaltantes.

