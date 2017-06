Uma das melhores bibliotecas comunitárias do país, a Barca dos Livros, de Florianópolis, passa mais uma vez por apuros. Sem apoio do poder público para a manutenção do espaço, a entidade sofre com os aluguéis atrasados desde 2015. Para conseguir diminuir a dívida, a Barca realiza neste sábado um jantar especial para arrecadar fundos necessários para, ao menos, conseguir pagar um aluguel.

O jantar “Amor de perdição. Jantar de Salvação”, será realizado no Restaurante Cozinha e Arte, no Campeche, no Sul da Ilha. O valor do convite é de R$ 80 (R$ 150, dois convites). Os ingressos estarão disponíveis até sexta-feira. Mais informações no (48) 3879-3208 ou pelo e-mail barcadoslivros@amantesdaleitura.org.

Criançada pode ler os livrinhos a vontade em um ambiente aconchegante

A Barca dos Livros funciona no Lagoa Iate Clube (LIC) e há dez anos ajuda a fomentar a leitura na Grande Florianópolis. Na biblioteca, há livros para todas as idades e estilos. Mas o foco principal é a literatura infantil.

Uma vez ao mês ainda é realizado o passeio numa embarcação na Lagoa da Conceição, com contação de histórias e livros à vontade. A iniciativa já ganhou diversos prêmios nacionais.

