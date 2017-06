Barcos industriais conseguem autorização na Justiça para pescar tainha

<p class=”embed-content”> </p><p>Sete barcos industriais da frota de cerco que não foram sorteados para a safra de tainha pelo Ministério da Agricultura conseguiram liminar na Justiça para receber a licença. O argumento utilizado pelos armadores foi a escolha por sorteio e a limitação por volume de embarcação, que reduziu pela metade o número de autorizações previsto.<br><br>Mas a burocracia na gestão pesqueira em Brasília é tanta, que até agora apenas um desses barcos que tiveram decisão judicial favorável está autorizado. Os outros seis ainda aguardam emissão da licença na Secretaria Nacional de Pesca.<br><br>Para provar que o mar não está mesmo para peixe no setor pesqueiro, os barcos que estão trabalhando na captura relataram que a mudança repentina de temperatura afastou os cardumes da costa. As tainhas estão sendo capturadas em alto-mar, a uma distância de 20 milhas _ o que torna a pesca bem mais difícil e dispendiosa. <br><br><b>Silêncio </b><br><br>A Frente Parlamentar Catarinense bem que tentou esta semana, em reunião com o presidente Michel Temer (PMDB), convencê-lo de que a mudança da pesca para o Ministério da Indústria e Comércio é um péssimo negócio para o setor, que sofre com a falta de gestão. Mas Temer não respondeu ao pedido de reavaliação.<br><br>Outra solicitação, para que seja revisto o ordenamento pesqueiro no Ministério do Meio Ambiente, contou ao menos com uma promessa do presidente: vai conversar com o ministro Sarney Filho.<br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense