Bares de Coqueiros em Florianópolis reabrem as portas após incêndio em dezembro

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”>Os dois bares que eram points na via gastronômica de <b> Coqueiros </b>, o Conversa Fiada e o Mister Beer, agora Mister Chopp, <b> que foram destruídos na madrugada do dia último dia 4 de dezembro pelo fogo </b>, já reabriram. </p><p class=”embed-content”> </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”>O Mister Chopp, no mesmo endereço, ficou lindo e ampliado, enquanto o Conversa Fiada mudou-se para o lado da AABB de Coqueiros, na mesma Av. Desembargador Pedro Silva, descendo para a praia de Itaguaçu, com destaque para o seu tradicional buffet de sopas.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Inverno no Costão<br> Costão do Santinho </b> está apostando na hospedagem no<b> inverno </b>. Para isso, criou atrações que combinam com a estação, como show de jazz no Wine´n´Pub, happy hour com vinhos e quentão, e um Guest Service que oferece dicas de como aproveitar Floripa na época gelada do ano. Para marcar as atrações, amanhã aterriza no resort a Miss Nikkey Brasil 2016, Ana Carolina Miyashita, para a inauguração de um ofurô e três hidromassagens ao ar-livre no novo solarium do complexo. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Figueira e seus técnicos<br></b>Caiu nesta quarta o treinador <b> Márcio Goiano </b>, que assim como todos os outros que caíram antes dele em menos de um ano, inclusive o <b> Figueirense </b>, hoje disputando a <b> Série B </b>, não conseguiram as mudanças desejadas pela torcida. Empate nesta terça no Scarpelli com o <b> Criciúma </b>, depois de estar perdendo de 2×0, foi a gota d´água. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Tudo bem, Goiano podia não estar mesmo agradando, mas reagir e empatar contra um adversário do mesmo nível, mesmo que em casa, não derrubaria nenhum técnico. Sempre que Figueira e Criciúma se enfrentarem, em qualquer lugar, não haverá favoritos. Parece que os dirigentes não sabem disso. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Tá feio<br></b>A crise pegou bonito uma turma que se passava por milionária em Floripa. Tem filhos daquela pseudo-elite procurando amigo pra rachar corrida de <b> Uber </b>de R$ 30. É a mesma turma que só aparece em coquetel de loja no shopping. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Prestígio<br></b>Fascina vagar e chutar latas pelas ladeiras coloniais do <b> Ribeirão da Ilha </b> nestes finais de tarde ensolarados. Pelo menos até terça-feira. A velha freguesia é dona de um conjunto arquitetônico quase inigualável neste Brasil varonil. A atmosfera fica ainda mais marcante no local com a deliciosa rota gastronômica.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Toques</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>É nosso<br></b>Apoiado por cinco sindicatos representantes de MS, PR, SC e RS, o catarinense Cesar Murilo Barbi foi eleito presidente da Federação de Serviços da Região Sul (Feservi-Sul), que terá sede em Florianópolis a partir de 28 de julho de 2017. A posse será em Porto Alegre nesta data.<br><br><b>Botecagem<br></b>Durante todo o mês de junho, cinco bares de Florianópolis participam da segunda edição do Botecagem. Zé Mané, Rancho da Ilha, Trapiche Bar, Seo Brasil e Kibêlandia estão entre os mais de 80 bares de 12 cidades brasileiras.<br><br><b>No Rancho<br></b>Chef Dedê comemora aniversário nesta quinta com uma festança durante o dia no seu Rancho do Gravatá que não tem hora para terminar.<br><br><b>Correção<br></b>A linda que abriu a coluna desta quarta em selfie no elevador na verdade é de Balneário Camboriú e se chama Gabriela Correa.

