Base da PM na Barra da Lagoa é restaurada

A base operacional do 4° Batalhão de Polícia Militar (BPM) situada na Praia da Barra da Lagoa, no leste da ilha de Florianópolis, que está inserida na circunscrição da 3ª Companhia (Cia), recebeu um novo visual, após longo período fechada para reforma. Uma nova pintura artística agora estampa o local. A restauração foi concluída no último sábado (11).

A pintura artística foi elaborada pelos alunos do Colégio Prefeito Acácio Garibaldi Santiago e é resultado de uma parceria entre Polícia Militar, Vara da Infância e da Juventude e a comunidade da Barra da Lagoa.

O trabalho foi realizado por uma equipe capacitada do Núcleo de Justiça Restaurativa, que atua a partir de uma abordagem diferente do processo tradicional.

O adolescente que foi flagrado ultrajando o local, ao lado de seus pais e os policiais envolvidos na ocorrência, com o auxílio da equipe do Núcleo de Justiça Restaurativa, participaram ativamente da discussão e construção colaborativa da proposta que, para além da punição, visou a responsabilização ativa relacionada ao ato infracional, a corresponsabilização pela satisfação das necessidades advindas do fato e a reparação criativa do dano.

Por meio do plano de ação estabelecido, com a concordância de todos, o jovem assumiu a realização de algumas atividades, como uma apresentação em sua escola sobre a importância de se preservar os patrimônios públicos e o respeito à Polícia MIlitar e ao trabalho policial.

Uma outra ação envolveu a comunidade escolar. A turma do adolescente criou vários esboços e os alunos realizaram uma votação, a fim de eleger o desenho que melhor representasse a região.



Fonte: Floripa News