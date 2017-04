Base da UPP no Morro do Fallet é atacada

O Dia

– De acordo com PM, policiamento segue reforçado na região –

Rio – Homens armados atacaram a base da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Coroa/Fallet/Fogueteiro, na tarde desta segunda-feira, no Catumbi, na Região Central do Rio. De acordo com o comando da UPP da região, policiais foram atacados, próximos à base na localidade conhecida como São Jorge.

Segundo os militares, houve confronto. A PM informou que policiais de UPPs do entorno reforçam o policiamento no momento.

Ainda nesta tarde, um grupo de manifestantes fizeram um protesto na Rua Pinheiro Machado, em direção ao Palácio Guanabara, em Laranjeiras, na Zona Sul, na tarde desta segunda-feira. O ato seria de moradores do Morro do Fallet, em Santa Teresa, e ocorrência seria por conta da morte de dois jovens durante a madrugada.

Na ocasião, o DIA procurou a assessoria da UPP qnegou as mortes, dizendo não haver “registro de confronto envolvendo policiais da UPP neste fim de semana nem durante esta madrugada.” Moradores dizem que a Batalhão de Operações Especiais (Bope) fazia uma operação no momento em que ocorreram as duas mortes. A Delegacia de Homicídios (DH) informou vai investigar a morte da dupla.

