Basquete Cearense vence e fica a uma vitória da classificação

O Basquete Cearense derrotou o Paulistano/SP por 85 a 81 e está a uma vitória de garantir vaga na próxima fase do Novo Basquete Brasil (NBB).

Atuando no Ginásio Antônio Prado Júnior, no Interior Paulista, o Carcará bateu o Paulistano/SP e retomou a ponta da série melhor de cinco partidas, válida pelas oitavas de final do Novo Basquete Brasil (NBB).

Com o triunfo, os comandados de Alberto Bial podem garantir uma vaga nas quartas de final do torneio nacional já no próximo sábado (15), às 14h, no Centro de Formação Olímpica. Se voltar a vencer, o time cearense fecha a chave e passa a pensar somente no Franca/SP, clube que está esperando o vencedor do confronto na próxima fase.

Fonte: diariodonordeste