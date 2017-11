Bazar beneficente reverterá fundos para o Hospital de Caridade

Ótima oportunidade para quem pretende antecipar as compras do Natal ou adquirir um objeto de desejo que muitas vezes está com o preço nada convidativo no comércio. O CentroSul recebe nos dias 9, 10 e 11 de novembro o Bazar Beneficente do Imperial Hospital de Caridade, que irá comercializar mercadorias apreendidas pela Receita Federal. O evento, que todos os anos atrai uma multidão ao centro de convenções, visa arrecadar fundos para o hospital filantrópico mais antigo de Santa Catarina.

Este ano os containers da Receita vieram recheados de produtos cobiçados, como eletrônicos e itens de informática, diferentes modelos de iPhone e smartphones, relógios, games e consoles, artigos para casa, brinquedos, vestuário (infantil, masculino e feminino), maquiagens, perfumes de marcas como Calvin Klein, Carolina Herrera, Chloé, Calvin Klein, Diesel, Dior, Dolce Gabbana – apenas citando parte dos itens da extensa lista. O pagamento poderá ser feito à vista ou parcelado em até três vezes nos cartões Mastercard, Visa ou Hipercard nas compras acima de R$ 100.

“Comparando com os valores praticados no comércio, temos produtos com mais de 30% de desconto. Além dos preços amigáveis, a grande variedade de produtos é nossa aposta para atrair um público diverso para ajudar o Hospital de Caridade a seguir o seu propósito maior de prestar assistência médica aos catarinenses”, afirma Rita Peruchi, voluntária na organização do evento.

O Bazar Beneficente do Imperial Hospital de Caridade funcionará das 8h30 às 20h nos dias 09 e 10 de novembro. No dia 11, o público poderá ir às compras das 8h30 às 17h. A entrada custará R$ 2 e senhas numéricas serão entregues para organizar o acesso ao local.

Para evitar contratempos e facilitar o fluxo de compras, fique atento às regras do bazar.

– Devido ao espaço de circulação reduzido, será autorizada a entrada de 120 pessoas por vez, seguindo a ordem de numeração das senhas.

– As senhas serão distribuídas no início da manhã dos dias 9, 10 e 11 de novembro, mediante apresentação do CPF.

– As compras devem ser realizadas em até 40 minutos.

– É permitida a compra de até dois produtos eletrônicos por pessoa. Os demais itens serão limitados conforme a disponibilidade.

– Os produtos não têm garantia e não serão aceitas devoluções.

– Não serão aceitos pagamentos com cheques.

– As vendas são exclusivas para pessoas físicas.

– O valor máximo de compras por pessoa é de R$ 700. Em caso de produto que custe acima deste valor, a compra se restringirá apenas a este item.

– Será emitido recibo de pagamento para todas as compras por meio do código de barras.

– As mercadorias não podem ser utilizadas para venda posterior no comércio, sob pena de apreensão por parte das autoridades competentes.

Serviço

O quê? Bazar Beneficente do Imperial Hospital de Caridade

Quando: 9 e 10/11 – 8h30 às 20h / 11/11 – 8h30 às 17h

Onde: CentroSul – Av. Gustavo Richard, 850, Centro, em Florianópolis.

Ingresso: R$ 2



Fonte: Floripa News