Belezas naturais de Itaguaí em destaque

– Cidade participará, no dia 18, de campanha para divulgar principais destinos do interior –

Itaguaí – Belezas naturais e paisagens de tirar o fôlego que muita gente ainda não conhece, em Itaguaí, serão apresentadas aos turistas do Brasil e do mundo. A cidade vai a participar da campanha ‘Cidades Maravilhosas – versão 2017’. A proposta do projeto é divulgar os principais destinos turísticos do interior do Rio aos visitantes. “É impossível não se impressionar com uma região com praias, cachoeiras, montanhas, fazendas e muito verde”, afirma o secretário de Turismo e Eventos, Fábio Luís da Silva Rocha.

Em Itaguaí, a lista de roteiros turísticos para os visitantes é grande: banhos de cachoeira, em Mazomba e Itimirim, trilhas pela Serra da Calçada, visitas à Ilha dos Martins e passeios nas praias de Coroa Grande e Ilha da Madeira, onde pescadores e praticantes de esportes náuticos encontram diversos restaurantes e aproveitam para assistir ao pôr do sol ou embarcar numa aventura pelas ilhas da região, como a Ilha do Martins.

Na campanha ‘Cidades Maravilhosas’ o destaque ficará para as corredeiras do Vale do Mazomba, que ficam dentro do Parque Estadual Cunhambebe, com suas piscinas naturais. Tem também a Rota da Independência, assim chamada devido à passagem de Dom Pedro I, rumo a São Paulo para o famoso Grito da Independência, em 1822. São 8km de uma estrada sinuosa com calçamento em estilo “pé de moleque”, construída pelos padres jesuítas há mais de 300 anos.

O evento vai acontecer até o mês de março, junto à estação do bondinho do Pão de Açúcar, na Praia Vermelha, sempre aos sábados das 10 às 14h. As belezas naturais e pontos turísticos de Itaguaí estarão em exposição no dia 18 de fevereiro.

