Belvedere Beach Club celebra dois anos com Vintage Culture!

26.11.2016 | Sunset Vintage Culture | Local: Belvedere Beach Club | Fotógrafo: Diego Jarschel

Na cena desde 2013, Lukas Ruiz, o nome por trás do projeto Vintage Culture é DJ e produtor autodidata. Ele criou uma fórmula perfeita para as pistas quando misturou sonoridades dos anos 70/80 como Depeche Mode, New Order, Petshop Boys e Cazuza às batidas eletrônicas. A faixa “Wild Kidz”, parceria com Ricci, deu reconhecimento internacional e suporte de artistas como Oliver Heldens, EDX e Sam Feldt.

