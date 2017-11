No último dia 03, o Warung Beach Club recebeu uma das noites voltadas ao techno mais intensas do ano. Alguns artistas foram escalados para preparar um público ansioso por assistir a um dos principais DJs que surgiu no cenário global dos últimos dez anos. Figuras brasileiras de expressão internacional, como Victor Ruiz, ANNA e BLANCAh, dividiram atenções em uma noite liderada pelo expoente alemão Ben Klock.

Às 23h, assisti a hora final do artista de entrada na noite. Tarter já tinha um bom público em mãos e com segurança jogou faixas que tinham ritmo ideal para o horário. Eram ainda bem alinhadas com a proposta da noite — poucos breaks, seriedade, e quase zero efeitos, apenas deixando a pista se ambientar. Victor Ruiz assumiu à meia-noite. Após sua primeira música, resolvi assistir à artista que a meu ver mais se destacou no cenário nacional no último ano. Quando assumiu o alter ego BLANCAh, a carismática produtora trouxe para seus trabalhos uma identidade sonora singular.

Desde o surgimento de Gui Boratto, há mais de uma década, não via um artista nacional com tamanha personalidade musical, e com uma série de variações de elementos de ritmo e linhas de baixo que impressionam. Começou seu set com calma, moldando aos poucos uma pista que sabia o que estava ouvindo, mostrando receptividade a ela em todos os momentos. Faixas do seu novo EP OSSO reinaram — destaco “Ílio” e “Talus” como pontos altos. Porém, acima de sua música, sempre dançante e com profundidade, me chamou atenção sua evolução no comando de pista. BLANCAh tem absorvido muitos aspectos imprescindíveis para a construção de um set que envolva a pista de dança, e os aplica com enorme perspicácia.

Às 02h, pude assistir à ANNA pela primeira vez. Comentários a seu respeito sempre foram positivos e ela recebeu uma pista com energia em alta. Desde os primeiros minutos, sua técnica mostrava o porquê tem sido tão requisitada por todo mundo, além de sua energia que faz diferença para chamar o público para si. Musicalmente, confesso que não é um estilo que consegue me prender, porém, em um club onde o soundsystem está beirando a perfeição e existe um público conectado, tudo fica mais interessante de se ouvir. A artista mostrou que antes de ser uma grande produtora, é uma DJ de primeira. Sua música de encerramento do set foi a que mais me agradou, atmosférica e com um toque dramático no lead.

Finalmente, eis que surge o grande momento da noite, sem falhar no seu horário. Para entendermos o estilo arrojado que Ben Klock trouxe para seu set, devemos primeiro fazer algumas considerações e voltar no tempo para relembrar seu primeiro show no Warung, ainda em 2014. Naquele ano, após se apresentar no conceituado Output, no Brooklyn, um dia antes de aterrissar no Brasil, Ben deixou uma manhã de inverno com direito a neve em Nova Iorque para pousar no Garden em pleno carnaval. Do gelo para uma noite quente brasileira em menos de 24 horas. Sua expressão inicial era de quem se perguntava o que estava fazendo ali, porém, em poucos minutos começou a entregar algo jamais visto no Sul do país até então. Foram duas horas obscuras e frenéticas selecionando alguns dos melhores discos que havia carregado mundo afora durante seus últimos anos.

Acredito que não só eu, mas diversas pessoas presentes naquela noite puderam redefinir os conceitos do que era techno em nosso distante cenário sul-americano. Após isso, ele teve outra vinda ao Warung, porém em uma noite com lineup carregado, e incompreensivelmente sem um bom horário para mostrar todo seu potencial. Com isso, me guardei para voltar a vê-lo somente quando recebesse a pista do Templo no “time” a que realmente compete um DJ do seu calibre. Eu me animei quando foi anunciada sua vinda fora das grandes datas comemorativas, pois sabia que ele jogaria no lugar certo, mesmo que por poucas horas. Aquela apresentação em 2014 ainda reverberava em minha mente, então fui para o club com a expectativa de finalmente sentir na pele um pouco das histórias que tanto tinha ouvido de clubbers berlinenses, sobre noites e dias sem fim na famosa usina abandonada que se tornou referência do techno mundial — o Berghain.

Ben Klock é um tipo raro de DJ, em extinção na atualidade. Forjado no calabouço de um dos clubes mais respeitados do planeta, ele aprendeu a ultrapassar todos os desafios a que um DJ pode ser confrontado diante de um público exigente. No Berghain, visto como uma espécie de “Harvard do techno” em Berlim, se formou e saiu para desbravar o resto do mundo levando consigo um conceito musical muito particular.

É interessante perceber como praticamente todos os DJs que fizeram escola em clubs, tocando por longas horas e sendo desafiados constantemente pelas diversas facetas que uma noite pode apresentar, têm certo feeling e sensibilidade muito acima do comum para controlar e envolver a pista de dança, seja de qual estilo vier. Foi isso de fato que ele fez ao assumir o comando às 04h. Sua sensibilidade apurada o fez em poucos minutos perceber o que era necessário para aquela situação. Muitas vezes o DJ não necessariamente precisa tocar o que o público espera, pois em muitas ocasiões o público não sabe o que esperar — ou do que precisa. Então, entra em cena esse perfil de DJ, que olha por todos os caminhos e escolhe o que mais parece ideal para o resto da noite fluir.

Dessa vez, seu semblante era de familiaridade com o ambiente. ANNA deixou a pista em chamas e com o BPM alto. Acredito que desde Sven Väth, no aniversário da casa em 2012, eu não ouvia algo tão acelerado. Não que isso fosse algum problema para o alemão; ele se desenvolveu com essa premissa e entrou com as primeiras faixas tirando de letra. Devemos também considerar que já era um horário bem avançado, então tanto quem deixa quanto quem entra precisa ser bem direto. Klock é acostumado a essas condições. Poderia simplesmente aumentar ainda mais o BPM só porque era o headliner, porém não entrou no jogo. Percebendo que o limite para a pista já havia sido colocado — e como suspeitei durante o set da brasileira sobre como ele agiria mais à frente —, resolveu cadenciar o ritmo, ainda que mantendo a intensidade e, principalmente, cortando breaks para impor todos os seus toques imparáveis e carregados de certa frieza.

Até o sistema de iluminação ficou mais contido, ajudando na criação do clima que Ben estava buscando impor. O momento da primeira hora foi o remix desconhecido de uma música muito conhecida de outro público da casa: “Forget the World”, de John Creamer e Stephane K, com o vocal ecoando por baixo de mais um ritmo industrial. Para muitos, seu som extremamente linear poderia parecer cansativo no primeiro momento, mas sua técnica excepcional nas mixagens fazia com que até mesmo os mais resistentes fossem entrando no clima. Depois da segunda hora, ele começou a soltar algumas variações e até arriscou alguns breaks longos, porém sempre voltando para seus elementos que misturam toques espaciais e misteriosos, tudo surgindo muito sutilmente e saindo devagar, enquanto os hi-hats e as baterias eram curtos e inquietos. Às 06h, a pista estava completamente envolvida, e algo ficou muito claro — para você ouvir um DJ desse tipo, é necessário tempo, pois ele precisa ambientar as mentes dispostas para depois soltar suas armas. “Subzero”, talvez seu clássico mais famoso, uma faixa que representa a nova era do techno desenvolvido na Alemanha, entra em cena para delírio dos mais atentos.

O momento foi o estopim para todos liberarem as energias contidas durante as duas horas anteriores. A cada nova virada, a cada música surpreendente, a reações eram fulminantes. Seus movimentos eram tão rápidos quanto a entrada do sol que tomava conta da pista. Um presente merecido para alguém que estava fazendo todos levitarem. Entramos às 07h sem sinais de baixa; ritmo inquebrável e uma tranquilidade assustadora em meio a um dos momentos mais difíceis para preparar o final. Mais uma vez, como em algumas outras festas do ano, a sensação era de que o set estava na metade do que seria algo antológico no fim. Avisado da necessidade de terminar, o vejo buscando no CDJ alguma música com certa demora.

Próximo das 07h30, meus ouvidos não negaram reconhecer um dos maiores clássicos de todos os tempos. É incrível quando você ouve uma música que jamais imaginaria das mãos daquele artista, e ela soou perfeitamente bem para seu final. Tratou-se de “Hale Bopp”, de Der Dritte Raum.

Sob aplausos e pedidos para não terminar, Ben Klock, como naquela noite quente de 2014, abriu um pouco mais a cortina frente aos olhos do entendimento de todos e mostrou que o horizonte sempre pode ser um pouco maior. Volte logo — um extended set é necessário.

Fonte: http://www.phouse.com.br/ben-klock-warung/

* Jonas Fachi é colunista na Phouse