Berbigão do Boca deve voltar ao Carnaval de Florianópolis em 2018 

<p suitastyle="direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:'Mercury Text G1 Regular';word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;">A volta da festa oficial de abertura do <b> Carnaval </b> de <b> Florianópolis </b>, o <b> Berbigão do Boca </b>, está confirmada para 2018. Sem alarde e trabalhando com antecedência para viabilizar a captação dos custos para organização, os secretários Márcio Alves, da <b> Cultura e Esporte </b>, e Vinicius de Luca, do <b> Turismo </b>, conseguiram chegar a um entendimento com os fundadores. </p><p suitastyle="direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:'Mercury Text G1 Regular';word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;">Pode marcar no calendário: 2 de fevereiro de 2018, Dia de Iemanjá, será também dia dos bonecos gigantes. Este ano a festa foi suspensa por falta de dinheiro.</p><p suitastyle="direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:'Mercury Text G1 Regular';word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;"><b>Cidade inteligente<br></b>O projeto de montar uma central de inteligência em <b> Blumenau </b> começou a andar. O prefeito <b> Napoleão Bernardes </b> se reuniu na quarta-feira com o ministro das Comunicações, <b> Gilberto Kassab </b>, para apresentar o projeto. Foi ciceroneado por uma comitiva de peso: governador<b> Raimundo Colombo </b>e os deputados <b> Silvio Dreveck </b>, presidente da Assembleia, e <b> Gelson Merisio </b>, que articulou o encontro.</p><p suitastyle="direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:'Mercury Text G1 Regular';word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;"><b>Enquanto isso<br></b>Eles buscam R$ 20 milhões necessários para montar o Centro de Operações de Blumenau, uma estrutura que concentrará 22 entidades de defesa civil, segurança e serviços públicos em um único local, para monitoramento e ação. As melhoras: 100% de cobertura de fibra ótica, semáforos controláveis de forma remota, câmeras de monitoramento em toda a cidade e 24h de vigilância para o risco de desastres naturais, entre outras inovações. </p><p suitastyle="direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:'Mercury Text G1 Regular';word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;"><b>Conselho nacional<br></b>Procurador-geral de Justiça do Estado de SC, <b> Sandro José Neis </b>, tomou posse no final da tarde de ontem, em Florianópolis, como o presidente do Conselho Nacional de Procurador-Gerais dos Estados e da União (CNPG).</p>

Fonte: Diário Catarinense