Betão mostra preocupação com Avaí no Z-4: "Rivais estão andando"

<p>Uma chance e tanto de somar pontos fora de casa, contra um adversário direto pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, passou. O <b> Avaí </b> foi derrotado por 3 a 1 pelo Atlético-GO, em Goiânia. Com o resultado negativo, o Dragão saiu da zona de rebaixamento e os azurras ficaram na penúltima colocação — empatado em pontos com Vitória e Atlético-PR, o lanterna. Ficar pontuar fora de casa preocupa o zagueiro Betão.</p><p>— A turma de cima e a de baixo está andando e estamos estacionados. Temos de buscar pontos o mais rápido possível – disse o capitão da equipe azul na noite desta quarta-feira.</p><p>O Avaí sofreu o primeiro gol aos 16 do primeiro tempo e, oito minutos depois, conseguiu o empate, com belo tento de Luan. Porém, ao final de cada etapa o Atlético-GO teve penalidades máximas a seu favor e não desperdiçou. Betão acredita que o resultado adverso, além do desempenho abaixo do esperado, tem motivo.</p><p>— Falo por mim. Viemos de dois jogos de intensidade alta. Não poderia justificar a atuação e concentração abaixo, mas conta. Foram dois jogos de alta intensidade (Atlético-MG e Flamengo) e hoje, com muita coisa que interfere, acarretou em baixo rendimento. Vamos pensar no Vasco, buscar o resultado positivo fora de casa — pregou o defensor, de fora do duelo seguinte por suspensão. </p><p>O próximo compromisso do Avaí será à s 19h de sábado, novamente fora de casa. O Leão encara o Vasco em São Januário, pela oitava rodada do Brasileirão. <br></p><p><b> Confira as últimas do Avaí <br>Acesse a tabela da Série A </b></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense