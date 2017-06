Betão presta apoio aos atacantes do Avaí, o pior ataque do Brasileirão

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O <b> Avaí </b>tem o pior ataque do <b> Campeonato Brasileiro </b>. Os poucos gols – apenas três em oito partidas – reflete na classificação: o Leão é o lanterna. No entanto, um dos líderes do elenco, Betão desonera os atacantes da situação. O xerife da zaga azurra prefere a ideia de que o conjunto é o responsável pela situação e, ainda, dá força aos companheiros.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>— A questão não é direcionar, dizer que é culpa da defesa quando toma gol ou é o ataque quando não marca. Acho que trabalhamos em conjunto, nosso time não é setorizado. Ressalto o trabalho forte dos atacantes na ajuda da marcação, tanto que acho que o número de gols sofridos é relativamente normal (10). Claro que a cobrança vai para eles, mas damos apoio. Toda equipe é valorizada quando o momento é positivo — apontou.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>A última colocação da equipe no Campeonato Brasileiro incomoda o defensor. Acredita que o começo ruim não é uma anormalidade, mas não quer acomodação da equipe com a presença na zona de rebaixamento da Série A.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>— Como previsto antes do início do campeonato, sabíamos das dificuldades que iríamos enfrentar e da competitividade que é o Campeonato Brasileiro. Hoje estamos provando. O início não é bom pela pontuação. Temos bons jogos, mas sem resultados. Porém, o que importante no futebol é o resultado. Temos buscar o mais rápido o possível, independente de nível de desempenho das partidas. Acho que temos errado nesta oscilação entre os jogos, com nível bom em alguns e em outros não, o que o Campeonato Brasileirão não permite. Vamos falar sobre a situação, o que precisa mudar ou fazer para conquistarmos vitórias.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O Avaí tenta iniciar a escapada da zona de descenso à s 21h45min desta quarta-feira. A equipe azurra recebe o Fluminense na Ressacada, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. </p><p><b> Acesse a tabela do Brasileirão Série A </b></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense