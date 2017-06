Bibi Ferreira apresenta canções de Frank Sinatra neste sábado, em Florianópolis

<p> Bibi Ferreira finalmente vai cantar os sucessos de Frank Sinatra na Capital catarinense. Após o show – que estava agendado para o dia 13 de maio – ter sido adiado por conta de uma virose, a cantora sobe no palco do Teatro Ademir Rosa, no CIC, neste sábado (24). Os ingressos estão quase esgotados – restam cerca de 20 entradas, para as últimas fileiras, disponíveis na bilheteria do teatro. </p><p>Aos 95 anos, 76 deles de carreira, Bibi faz questão de manter alguns hábitos, como usar decotes, maquiagem e sapatos altos – há dois anos, a cantora ainda usava saltos de 15 cm para se apresentar. Hoje, sobre sapatos com alguns centímetros a menos, a diva da música brasileira presta homenagem ao cantor americano, que não chegou a conhecer pessoalmente mas cujo show chegou a ver no Maracanã, em 1980. </p><p> — Sem salto não tem graça. Não tem charme. Estou no palco, cantando, me apresentando, bem maquiada, com um decote grande, braços de fora¿ e sem salto? Não, não abro mão — contou a cantora em entrevista ao DC em maio, antes da apresentação ter sido adiada. </p><p>Frank Sinatra gostava de bossa nova e gravou alguns sucessos de Tom Jobim. Neste show, acompanhada por uma orquestra de 18 músicos, Bibi canta alguns dos principais sucessos de Sinatra e outras canções de Jobim que ele interpretou. No repertório, estão <i>My Way</i>, <i>Fly Me To The Moon</i>,<i> I’ve got you under my skin</i>, entre outras. </p><p> Vale citar que ela é a primeira mulher a fazer um espetáculo só com músicas interpretadas por ele. A ideia do show surgiu de uma brincadeira nos bastidores, em torno de um certo temor que o cantor tinha, que a atriz chama de “efeito Sinatra”: o medo de abrir a boca para cantar e a voz não sair. </p><p> — Ele sempre foi o meu cantor predileto. Antes não pensava em fazer um show em inglês, ou só em inglês. Foram anos trabalhando essa ideia. No show “Bibi historias e canções” colocamos algumas canções em inglês e percebemos que o publico gostava muito. Foi a força que faltava para fazer um show só com o repertório do Sinatra. </p><p>Bibi estreou oficialmente no dia 28 de fevereiro de 1941, no Teatro Serrador, no Rio de Janeiro. Filha do popular ator Procópio Ferreira, já rendeu assunto logo no início. De lá para cá, atuou tanto no teatro quanto na música. Quando criança, dançava na escola de balé do Theatro Municipal do Rio de Janeiro e participava das óperas. Fez parte também de importantes movimentos nas artes cênicas: as revistas musicais nos anos 50; as comédias musicais nos anos 60, com<i> My Fair Lady </i>e <i>Hello Dolly</i>, entre outros. Desde os anos 1990, com exceção da comédia <i>Às Favas com os Escrúpulos</i>, realiza os espetáculos <i>Bibi in Concert</i>. </p><p><b>Agende-se</b><br><b>O quê</b>: Bibi Ferreira canta Sinatra<br><b>Quando</b>: sábado, à s 21h<br><b>Onde</b>: Teatro Ademir Rosa, no CIC (Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5.600, Agronômica, Florianópolis)<br><b>Quanto</b>: R$ 220, à venda na bilheteria do teatro<br><b>Informações</b>: (48) 3664-2555</p><p><b>Leia mais:</b></p><p><b> Cinema: Larissa Manoela em comédia, Emma Watson com Tom Hanks e mais 3 estreias <br></b></p><p><b> Como nos anos 80 e 90: Pela primeira vez, festival de cinema FAM tem mostra exclusiva de videoclipes <br></b></p><p> <b>Carlos Schroeder: As bibliotecas em mim</b> <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense