Bibi Ferreira apresenta espetáculo em Florianópolis interpretando canções de Frank Sinatra

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”>Com quase 76 anos de carreira (95 de idade) e de presença na vida cultural brasileira, <b> Bibi Ferreira </b> já encarou grandes desafios: cantou Edith Piaf, Amália Rodrigues, Carlos Gardel, Dolores Duran, <b> Chico Buarque </b>, entre outros. Cantar Sinatra não seria diferente. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”>Conhecida pela ousadia, ela é a primeira mulher a fazer um espetáculo só com músicas interpretadas por ele. Transferido do dia 13 de maio por causa de uma virose que debilitou a cantora, o espetáculo será realizado neste sábado no <b> CIC </b>, e os ingressos estão praticamente esgotados.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Winter play<br></b>Os <b> organizadores do Winter Play esclarecem </b> que são colocados diversas categorias de ingressos para o evento, que vão de R$ 100, equivalente à entrada individual para as festas que ocorrem no <b> Stage Music Park </b>, aos pacotes completos, no valor médio de R$ 2,5 mil, que incluem entradas para as seis festas, hospedagem no Il Campanário Resort, além de transfers, café da manhã e, ainda, um almoço especial no sábado. Essa política de preços e os diferenciais são os mesmos praticados no último ano.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”>É bom que se diga que o <b> Winter Play </b> mudou o cenário do <b> inverno </b> em <b> Jurerê Internacional </b>e se mantém como um dos principais eventos do Brasil.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Vazia<br></b>O feriadão de <b> Corpus Christi </b> foi igual à semana da <b> Páscoa </b>e demais feriados do ano para quem esperava pelos<b> turistas </b> em <b> Floripa </b>. Não veio ninguém para cá. Cidade cara, sem atrações e com shows musicais de baixíssima qualidade estão levando os brasileiros para outros destinos.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Tudo ruim<br></b>A derrota do <b> Figueirense </b>, 3 a 2 para o Luverdense nesta quarta no <b> Scarpelli </b>, foi a pior do ano para o clube de Floripa. Por tudo: pelo adversário, pelos três gols que levou, pela promessa de vitória do novo treinador que não ocorreu, pela humilhação, pelo desempenho da defesa que tomou três de um time que ainda não tinha vencido ninguém fora de casa e, principalmente, pela reação da torcida ao final do vexame, que coloca em risco todos os dirigentes.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Arraiá na Travessa<br></b>Comerciantes da charmosa Travessa Stodieck, ao lado do <b> Beiramar Shopping </b>, vão promover novamente uma festa junina no próximo dia 8 de julho, com tudo de direito, à exceção da fogueira. Talvez este ano, ao invés da banda de blues dos anos anteriores, um DJ. Ana Moreno está à frente da comissão organizadora da festa de rua.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Em Coqueiros<br></b>O bairro mais gastronômico de Floripa, o nosso estimado<b> Coqueiros </b>, ganha a partir desta quinta, com coquetel de abertura a partir das 19h, um novo sabor com a inauguração do Le Cavalcante, uma casa de carnes especiais para churrascos na Avenida Desembargador Pedro Silva, 2274, sala 2, onde o cliente terá à disposição um grill para testar o que vai levar. Coqueiros vai voltando aos melhores momentos, com tudo de bom para comer, beber e morar.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Nova estação<br></b>Agora sim já podemos dizer que já é inverno. E seja o que Deus quiser.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Toques</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Analógico<br></b>Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão – <b> Acaert </b>, a Abert e a Seja Digital – convidam para o lançamento da campanha do desligamento do sinal analógico na Grande Florianópolis nesta quinta à s 14h no <b> Hotel Majestic </b>, em Floripa. <br><br><b>Procura-se<br></b>Castilho Sontag Filho e amigo dele, Rodrigo, trabalham na <b> Celesc </b> e encontraram no feriado da semana passada uma pipa de kite surf presa nos cabos de energia na Praia de Fora. Segundo moradores, a mesma veio voando do mar até enroscar na fiação. Eles gostariam que o equipamento voltasse ao verdadeiro dono. Telefone do Sontag é (48) 84349415.

O próximo
Os responsáveis pelo sucesso da Rita Maria Lagosteria são os convidados para comandar a cozinha gourmet deste sábado, na Bocaiúva. O ilustre pescador e chef Narbal Correa e a filha dele, Victória, mais uma vez alegram a rua e, juntos, assinam o cardápio do Emporium Jazz.

