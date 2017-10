Biblioteca de Itajaí promove "Café com Escritores"

A Biblioteca Pública e Escolar Norberto Cândido Silveira Júnior realiza na próxima terça-feira (31), das 14h às 18h, o primeiro encontro com escritores da região do Vale do Itajaí. Batizado de “Café com Escritores”, o evento tem o objetivo de divulgar as obras dos autores.

Segundo Andréia Vamira dos Santos, diretora da biblioteca, esta reunião visa também aproximá-los dos leitores. “É uma oportunidade dos frequentadores conhecerem, e conversarem com os autores de livros”.

É intenção da diretora, organizar mais eventos deste tipo. “Pretendemos com este tipo de ação, incentivar uma aproximação do leitor com o escritor. Acho que isso pode despertar em muitos leitores, o desejo de se tornarem escritores, uma vez que terão oportunidade de conversar e saberem como acontece o processo de produção de um livro”.

O escritor interessado em participar deve acessar o site da biblioteca , clicar no Link (parte superior), depois em Inscrições Café com Escritores e fazer sua inscrição.



Fonte: Floripa News