Biguaçu firma parceria com o time do Figueirense

A prefeitura de Biguaçu, através da Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer (Secetul), firma parceria com o Figueirense Futebol Clube por meio do Projeto Furacão Nota 10. O objetivo da iniciativa é cada vez mais potencializar o esporte, oportunizando a alunos/atletas da rede pública de ensino e seus familiares a vivenciarem a vida de um atleta profissional, através de um tour nas dependências do estádio Orlando Scarpelli, conhecer a história do clube e assistir a uma partida de futebol oficial.

Para o eterno ídolo do Figueirense Genílson, “Biguaçu é um município muito importante da nossa região, queremos selar parcerias e cada vez mais participar da vida de seus cidadãos”.

O prefeito Ramon Wollinger destaca que “o Figueirense está no caminho certo, investir na inclusão e valorização de nossas crianças. Com certeza este projeto será muito bem-sucedido na região, sobretudo em nosso município”.

Para a vereadora Salete Cardoso, Biguaçu através dos consagrados Jogos Escolares de Biguaçu (Jebig), “lança anualmente vários atletas no cenário esportivo regional, estadual e nacional, muito justa esta inclusão que com certeza culminará em expressivos resultados, para o Figueirense e para a história de vida de nossos alunos/atletas”.

O secretário Ronnie Marks Maciel comemorou a vinda do projeto para o município e indicou a Escola Básica Municipal Donato Alípio de Campos a representar Biguaçu na primeira oportunidade, que será no início de 2018, por sua participação e desempenho nos Jogos Escolares de Biguaçu neste ano.



Fonte: Floripa News