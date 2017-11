Biguaçu participa de campanha contra câncer infantojuvenil

Os jalecos amarelos da Associação de Voluntários de Saúde do Hospital Infantil Joana de Gusmão (AVOS) e as fardas azuis da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram unidas na última sexta-feira (24) para despertar a atenção das famílias sobre o câncer infantojuvenil. As duas entidades foram parceiras de um evento, promovido pela Prefeitura de Biguaçu, com o objetivo de alertar sobre a importância do diagnóstico precoce da doença em crianças e adolescentes, o que garante a cura em até 80% dos casos. Segundo a AVOS, por mês são registrados 10 novos casos no Hospital Infantil.

O evento é organizado anualmente no município desde 2010, quando foi sancionada a lei nº 2.889, de autoria da vereadora Salete Cardoso, aprovada por unanimidade da Câmara Municipal e sancionada pelo então prefeito José Castelo Deschamps. Isso fez de Biguaçu a primeira cidade catarinense a instituir em seu calendário oficial o dia 23 de novembro como o Dia Municipal de Combate e Prevenção ao Câncer Infantojuvenil, juntamente com a data nacional.

Durante as ações, ainda foram reforçadas as orientações de prevenção ao câncer de próstata, dentro da campanha Novembro Azul realizada pela Prefeitura.

As sirenes dos patrulheiros da PRF marcaram a abertura do evento, realizado na Praça Nereu Ramos. Anteriormente, os policiais estiveram no Hospital Infantil visitando crianças e adolescentes em tratamento, onde participaram de um momento de lazer e descontração com os pequenos pacientes. “Parecia que ninguém estava doente, os policiais vieram com suas motos, fazendo a alegria de todos, e deixaram raspar seus cabelos”, contou a presidente da AVOS, Maria Gertrudes da Luz Gomes.

“Quando soubemos deste evento em Biguaçu, não pensamos duas vezes em também marcar presença, pois é gratificante poder contribuir com esta importante causa, chamando a atenção de toda a sociedade”, destacou Cesar Gomes, agente da PRF.

Moradora de Biguaçu, a vice-presidente da AVOS, Zélia Maria Silva Rocha, conta que a entidade em agosto deste ano completou 42 anos. “Hoje somos mais de 100 voluntários, prestando assistência aos pacientes e famílias, por meio da Casa de Apoio Vovó Gertrudes, que atende e hospeda crianças e adolescentes em tratamento de câncer no Hospital Infantil”, explica Zélia, que há 14 anos é voluntária da AVOS.

Durante o evento, foram realizadas muitas apresentações artísticas, com participação de unidades de ensino das redes municipal e particular, além do Boi de Mamão, coral Canto do Biguá e artistas locais.

Autoridades estiveram presentes, entre elas o prefeito Ramon Wollinger, a secretária de Governo, Karoline Wollinger, a vereadora Salete Cardoso, o secretário de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, Ronnie Marks Maciel, e o presidente da Associação dos Amigos e Pacientes de Câncer de Santa Catarina (ASPAC-SC), Ivar Luiz dos Santos.

O prefeito agradeceu a parceria da AVOS e da PRF “em unir forças com a Prefeitura nas ações de combate e prevenção ao câncer infantojuvenil. Precisamos reforçar o alerta às famílias para que fiquem atentas aos primeiros sintomas que venham a surgir, pois isso aumenta em muito a chance de cura. Biguaçu sempre estará presente nesta luta”, finalizou.

Fique atento aos sintomas:

– Perda de peso inexplicável e contínua

– Dor nos ossos e nas articulações que prejudicam as brincadeiras e ou atividades

– Dores de cabeça acompanhadas de vômitos, geralmente na parte da manhã

– Caroços que não cedem e que costumam aparecer no pescoço, axilas, virilhas e abdome

– Aumento do volume da barriga

– Petéquias, que são pequenas manchas avermelhadas que indicam sangramento dos vasos sanguíneos

– Manchas roxas na pele (hematomas), sem que houvesse pancada no local

– Brilho esbranquiçado em um dos olhos quando a retina é exposta à luz, como de flashes fotográficos

– Cansaço constante e palidez – anemia

– Febre persistente de origem indeterminada ou desconhecida

– Infecções frequentes, baixa imunidade

Caso identifique em seu filho algum (ou alguns) dos sintomas acima, procure um médico. Caso o problema persista após consulta e tratamento, retorne ao médico e insista em um diagnóstico mais cuidadoso ou consulte uma segunda opinião. O Hospital Infantil Joana de Gusmão é referência no atendimento e tratamento de crianças e adolescentes portadores de câncer.

Conheça e ajude o trabalho da AVOS:

Acesse www.avos.org.br ou ligue para (48) 3251-9017.



