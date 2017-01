Bilheteria da Chapecoense segue movimentada na véspera do primeiro jogo

<p>Mesmo deixando para a véspera do jogo, os amigos Patric da Rosa e Andrei Marafom conseguiram garantir seus ingressos para a partida entre <b> Chapecoense </b>e Palmeiras, que acontece no sábado, às 16h30min. Com os bilhetes na mão, a dupla espera reencontrar a alegria que o torcedor perdeu desde o acidente aéreo na Colômbia.</p><p>- Estou com uma expectativa enorme para o jogo. É um momento de renascimento e, enquanto torcedor fanático, não poderia perder – conta Patric.</p><p>As arquibancadas da Arena Condá já trouxeram muitas alegrias para Patric e Andrei. Eles se conhecerem em um jogo da Chapecoense e, juntos, formaram um grupo de 14 amigos que nunca perdem os jogos do Verdão.</p><p>- Sempre acompanhamos os jogos da Chape e nosso grupo de amigos se programou para vir em peso assistir o novo elenco atuando. Ainda é cedo para fazer qualquer comentário sobre a equipe, mas estamos confiantes – avalia Andrei.</p><p>A última parcial divulgada pela Chape na quinta-feira à noite contabilizou 10.461 ingressos vendidos, de um total de 20 mil lugares disponibilizados para a partida. Nesta sexta-feira, filas tímidas se mantêm frequentes na bilheteria da Arena Condá, mas ingressos também estão sendo vendidos em outros pontos físicos. Na internet, no site do clube, também há vagas na arquibancada social, norte/leste e sul.</p><p>De acordo com a Chapecoense, os ingressos continuarão sendo vendidos até na manhã de sábado ou enquanto não atingirem a capacidade máxima do estádio. O preço nas sociais é de R$ 100 e na arquibancada geral R$ 80. Os sócios do Verdão têm desconto de 50% nas duas modalidades.</p><p><b>Leia mais:<br>Veja mais notícias sobre a Chapecoense <br> Follmann terá alta provisória para acompanhar o jogo da Chapecoense<br> Torcedores levam carinho à Chape no último treino antes de encarar o Palmeiras <br> Mancini confirma time titular da Chapecoense para o amistoso </b></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense