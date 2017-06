Blumenau lidera geração de empregos em SC e Capital tem pior desempenho no ano 

<p><b> Apesar de ter perdido 613 postos de trabalho formais em maio </b>, Santa Catarina ainda acumula um saldo positivo de 23.653 vagas em 2017, e a cidade que mais contribuiu para isso foi <b>Blumenau</b>. O município do Vale do Itajaí criou 2.552 empregos neste ano. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (<b>Caged</b>), divulgados nesta terça-feira pelo Ministério do Trabalho (MTE).<br><br>Esse resultado pode ser atribuído ao excelente desempenho do segmento <b>têxtil</b> que responde por 8.386 dos 20.803 postos gerados na <b>indústria</b> da transformação catarinense. Brusque, também de vocação têxtil, foi a segunda cidade que mais criou postos: 1.726 de janeiro a maio.<br></p><p>Por outro lado, <b>Florianópolis</b> segue na lanterna, <b> repetindo o cenário de 2016 </b>. Nos primeiros cinco meses deste ano, a Capital limou 3.966 empregos. O comércio, setor fundamental para a cidade, foi o segmento com o pior resultado em SC ao cortar 4.741 vagas no ano. Os serviços, no entanto, que também pesam para a economia municipal, se saíram bem em nível estadual, com saldo de 4.741.</p><p><br></p><p><br></p><table border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ width=”66″> </table><p><br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense