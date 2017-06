Boa notícia: Doações lotam despensa do Asilo Irmão Joaquim 

<p>Nada como começar a semana recebendo uma boa notícia. No começo de junho escrevi aqui na coluna (e outros colegas da imprensa fizeram o mesmo) que o Asilo Irmão Joaquim, instituição centenária que abriga idosos no Centro de Florianópolis estava lutando com dificuldades para manter as portas abertas, e que a direção pedia o auxílio da comunidade. Eles precisavam urgentemente de produtos alimentícios, de higiene e até material para o setor de enfermagem. Os textos foram publicados também nas redes sociais, e numa grande ação de solidariedade, compartilhados mais de uma centena de vezes, chegando a milhares de pessoas.</p><p>O resultado desta ação coletiva? Este e-mail de Vitor Warken Filho, secretário da Associação que mantém o asilo, informa: ”Eu sempre disse que, em algum instante, esse momento iria chegar. O momento do pleno atendimento à s nossas necessidades básicas imediatas. É quando nossa dispensa está lotada, com as doações recebidas. E esse momento chegou, graças à divulgação dos colegas da imprensa”. Muito legal saber que o esforço coletivo da sociedade ajudou (e muito) o asilo, que abriga cerca de 40 idosos, a maioria deles sem família. Foram tantas as doações que o secretário solicita, agora, que as pessoas não levem mais donativos nos próximos meses, por falta de lugar para armazenar.<br></p><p>Eis a nota que a direção da instituição pede para divulgarmos: <i>O Asilo Irmão Joaquim, entidade que abriga idosos carentes, agradece a toda a comunidade de nossa cidade e região. Fruto da campanha iniciada em maio, já recebemos muitas doações, como alimentos, material de higiene pessoal, material de limpeza… Hoje, podemos afirmar que nossa dispensa está completa, até o mês de setembro. Diante da generosidade de nossa população, solicitamos a suspensão temporária de novas doações, a fim de evitar excesso de estoque. A partir de setembro, e diante de nossas necessidades, voltaremos a solicitar novas doações, contando sempre com a generosidade de nossa gente e de toda a mídia, impressa, eletrônica, digital e das redes sociais.<br></i></p><p>Vitor Warken Filho ressalta, por outro lado, que está mantida para o sábado, dia 8 de julho, o Pedágio Solidário, das 9h à s 13h, em frente à instituição, na Avenida Mauro Ramos. A iniciativa tem por objetivo arrecadar doações em dinheiro, na conta de luz, para o pagamento das despesas fixas do asilo, como o salário dos funcionários, água e luz. Com certeza, solidariedade não há de faltar.<br></p><p> </p><p> </p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense