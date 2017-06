Bolachinhas para o Cepon

<p><b> </b></p> Foto: João Vianei/Arquivo Pessoal <p>Conheço o Hospital do Cepon – Centro de Pesquisas Oncológicas, de Florianópolis, há muito tempo. Acompanhei o tratamento radioterápico da minha mãe lá há cerca de 10 anos. Aliás, tratamento nota 10. Não há do que reclamar. Mas já naquela época achava um absurdo não ter, naquele prédio recém-construído e tão grande, pelo menos uma pequena lanchonete, onde os pacientes e seus acompanhantes pudessem tomar um café reconfortante e comer alguma coisa enquanto esperavam para fazer seus tratamentos ou, então, aguardavam a hora de voltar para casa. Muitos doentes vêm de outras cidades, geralmente transportados por vans e ambulâncias de seus municípios, e são obrigados a passar o dia no Cepon, voltando para suas cidades de origem só à noite. Alguns, muito carentes, nem têm o que comer enquanto aguardam.<br></p><p><b>Acompanhe as colunas de Viviane Bevilacqua </b></p><p>Para minimizar um pouco a situação, a direção do Cepon ofertava bolachinhas para os pacientes em tratamento. Só que, há cerca de seis meses o fornecimento foi interrompido por falta de recursos. Um cartaz na porta do hospital avisava sobre isso. Então, um dos pacientes do Cepon, João Vianei, que faz tratamento para curar um linfoma e é um ativista da causa dos doentes de câncer, juntou um grupo de amigos e iniciou uma campanha para arrecadação de bolachas para os pacientes. Foi organizado o ¿Dia B¿, no pátio de um supermercado, entre outras ações, angariando uma quantidade suficiente de bolachas para quase meio ano. Agora este suprimento está chegando ao fim.<br></p><p></p><p>”As bolachas estão acabando e sinto que não conseguirei manter o ritmo de outra campanha como aquela, para que não falte o lanche para os pacientes que vão ao Cepon diariamente”, escreve Vianei, no e-mail que mandou esta semana. Pede ajuda para, quem sabe, sensibilizar um proprietário de uma fábrica de biscoitos, o dono de algum supermercado ou alguém que possa se responsabilizar em fornecer remessas mensais de bolachas para os pacientes. ¿Temos muitos outros problemas maiores na área de saúde, eu sei, mas também sei o quanto é triste estar doente, passar por um tratamento difícil e não ter nada para matar a fome enquanto aguarda no hospital¿, diz Vianei.<br></p><p>Realmente é triste ver aquelas pessoas no Cepon (e em vários outros hospitais também), especialmente os que moram em cidades mais afastadas e que precisam sair de casa ainda de madrugada para pegar o transporte. Porém, o mais triste de tudo é saber que enquanto falta dinheiro no Brasil para o mais básico do básico _ como é o caso das bolachinhas _ milhões de dólares que deveriam ser usados a favor do povo vão parar no bolso de políticos corruptos. Isso é o que mais dói. </p><p>Em janeiro, João Vianei fez um vídeo sobre o assunto. Quem quiser conferir: www.facebook.com/joao.vianei.581/videos/1802051303393693/ <b> </b><br></p><p><b>Leia as últimas notícias do Diário Catarinense </b><br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense