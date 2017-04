Bolsa avança 0,57%; dólar sobe para R$ 3,1510

São Paulo. A previsão de déficit fiscal maior que o projetado para 2018 trouxe mais turbulência para o mercado financeiro que o ataque dos Estados Unidos à Síria, na noite de quinta-feira (6). A Bolsa brasileira fechou em leve alta, distante das máximas do pregão. O dólar também avançou. Nessa sexta-feira (7), a equipe econômica de Michel Temer anunciou que as despesas do governo no próximo ano irão superar os gastos em R$ 129 bilhões, acima dos R$ 79 bilhões previstos anteriormente.

O Ibovespa ganhou 0,57% e terminou o dia a 64.593. Nas máximas do dia, a Bolsa chegou a avançar quase 2%. Na semana, o saldo é negativo. O resultado do dia foi sustentado pelas altas de Petrobras e Vale. As ações preferenciais da estatal avançaram 1,16%, a R$ 14,70, enquanto as ordinárias ganharam 0,58%, a R$ 15,37.

O dólar registrava queda ante o real até o anúncio do déficit previsto para 2018, mas inverteu a direção e fechou com valorização. O dólar comercial (referência em operações de comércio exterior) avançou 0,15%, a R$ 3,1510. O dólar à vista (usado pelo mercado financeiro) ganhou 0,52%, a R$ 3,1311.

Fonte: diariodonordeste