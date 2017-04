Bolsa cai 1,5%; dólar sobe para R$ 3,117

São Paulo. Investidores continuam se pautando pelo desenrolar das reformas propostas pelo presidente Michel Temer, e expressaram temor sobre a oposição de parlamentares ao primeiro texto proposto pelo governo para alterar as regras da Previdência. Ontem (5), a Bolsa aprofundou perdas e fechou abaixo dos 65 mil pontos.

Tanto as discussões domésticas quanto a movimentação nos Estados Unidos fizeram a moeda americana inverter de direção no mercado doméstico. O dólar comercial, que atingiu a mínima de R$ 3,0840 durante o pregão, fechou em alta de 0,58%, a R$ 3,1170. Já o dólar à vista, que fecha mais cedo, recuou 0,77%, a R$ 3,0924.

O Ibovespa recuou 1,51%, para 64.774 pontos. O desempenho negativo foi liderado por ações de Vale, Petrobras e também pelo desempenho ruim dos papéis do setor financeiro. A Vale perdeu quase 4% nesta quarta. As ações ordinárias caíram 3,94%, a R$ 29,44, enquanto as preferenciais recuaram 3,45%, a R$ 27,97. As ações preferenciais da Petrobras caíram 2,15%, a R$ 14,53, e as ordinárias perderam 1,42%, a R$ 15,20.

No exterior, as Bolsas americanas também recuaram. O Dow Jones perdeu 0,20%, a 20.648 pontos. O S&P 500 caiu 0,31%, para 2.352 pontos. Nasdaq cedeu 0,58%, a 5.864 pontos.

Investidores domésticos e internacionais aguardavam a ata da reunião do Fed (Federal Reserve, o banco central americano), que aponta as variáveis levadas em consideração pelo órgão para elevar os juros, o que ocorreu em março.

Fonte: diariodonordeste