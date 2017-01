Bom e velho Paralamas do Sucesso: banda faz show sábado em Floripa

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Na história do rock brasileiro, poucas bandas gabam-se de seguir na estrada por quase quatro décadas e ainda lotar casas de show. Ainda que o último álbum de inéditas tenha sido lançado em 2009 (Brasil Afora), os Paralamas do Sucesso têm repertório suficiente, mesmo que seja para relembrar as velhas canções de sempre — e sempre tão atuais. O grupo volta a Florianópolis amanhã, onde reapresenta no P12, em Jurerê Internacional, show baseado nos principais hits da carreira. Sócio do <b>Clube do Assinante</b> e companhante têm 50 % de desconto na compra do ingresso antecipado.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>– Para nossa sorte, são muitas músicas que ficaram conhecidas do público, o que ajuda muito na hora de subir no palco – disse o baterista João Barone, por e-mail.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Mas é bom o público ir se despedindo dessa turnê, que vem sendo apresentada desde a celebração dos 30 anos do grupo:</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>– Estamos na estrada com esse show até a hora de começar uma nova turnê, com o lançamento do álbum de inéditas. Deve ser no segundo semestre. Começamos a gravar o disco depois do Carnaval e estamos superempolgados com o material novo – adiantou Barone, sem entrar em detalhes.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>A história dos Paralamas começou no final dos anos 1970, na época da chamada Turma de Brasília. A primeira formação foi em 1977, com Herbert Vianna (vocal e guitarra), Bi Ribeiro (baixo) e Vital Dias (bateria) – substituído pelo baterista João Barone a partir de 1982. O primeiro álbum, Cinema Mudo, foi lançado em 1983, quando a canção Vital e sua moto já tinha se transformado num dos hits daquela geração.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Era o começo dos anos 80, o país ainda agoniava nos derradeiros anos da ditadura militar e o rock e punk rock latente em Brasília e em todos os cantos do Brasil era mais que necessário. E, ao que parece, é mais necessário que nunca:</p><p suitastyle="direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:'Mercury Text G1 Regular';word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;">– Rock¿n roll pode servir tanto como uma forma de conscientização, como também serve como um canal de escape da realidade – finaliza Barone.</p><p suitastyle="direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:'Mercury Text G1 Regular';word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;"><b>AGENDE-SE</b></p><p suitastyle="direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:'Mercury Text G1 Regular';word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;"><b>O quê:</b> show com os Paralamas do Sucesso<br><b>Quando:</b> amanhã, show previsto para às 19h<br><b>Onde:</b> P12 (Servidão José Cardoso de Oliveira, s/nº, Jurerê Internacional, Florianópolis)<br><b>Quanto</b>: R$ 100 / R$ 50, 6º lote. <strong> Sócio do Clube do Assinante e acompanhante têm 50% de desconto </strong>na compra antecipada na loja Ingresso Rápido (Beiramar Shopping – Rua Bocaiuva, 2.468, Centro)<br><b>Informações:</b> (48) 3284-8156</p>

Fonte: Diário Catarinense