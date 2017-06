Bombinhas: Estudantes na pesca artesanal da tainha

Estudantes de Bombinhas participam da pesca artesanal da tainha

Visita técnica foi realizada durante o projeto EMAS, desenvolvido em uma parceria entre a concessionária Águas de Bombinhas e Secretaria de Educação

O terceiro encontro do projeto EMAS reservou algumas surpresas para os alunos da rede municipal de ensino de Bombinhas. A turma do E.B.M Dilma Mafra fez uma visita até a praia Retiro dos Padres, e acompanhou a pesca artesanal da tainha. A saída de campo aconteceu durante o projeto educacional, desenvolvido em uma parceria entre a concessionária Águas de Bombinhas e a Secretaria de Educação.Â

Após a visita, os estudantes voltaram para a sala de aula onde foi abordado o tema meio ambiente e a responsabilidade social. Raquel Garcia Helm, bióloga e responsável pelos projetos de educação socioambiental da Águas de Bombinhas, explica que os alunos aproveitam muito estes momentos e “vem desenvolvendo um aprendizado significativo em cima das temáticas propostas”.Â

Já no período da tarde foi a vez dos estudantes da E.B.M. Manoel Eduardo Mafra desenvolverem as atividades em sala de aula. De acordo com Raquel, em um primeiro momento os alunos tiveram uma aula com observação de algumas espécies e, logo em seguida realizaram atividade sobre o ambiente marinho.Â

“Eles construíram um fundo do mar com diversas espécies. Cada aluno recebeu um determinado número de espécies para colorir e foram colando no fundo do mar”, explica ela. “Colorir ou pintar é muito mais do que uma simples atividade infantil. Além de ser uma forma de expressão divertida e que agrada as crianças, pode considerar-se uma terapia e, acima de tudo, um exercício que auxilia a aprendizagem e o desenvolvimento”, completa.

O projeto EMAS

O projeto EMAS (Educação, Meio Ambiente e Saúde) vem sendo desenvolvido há algumas semanas em duas escolas municipais de Bombinhas, a cidade EBM Dilma Mafra e Eduardo Mafra. O objetivo dos encontros é focar o aprendizado em conhecimentos na área de saneamento e preservação ambiental.Â

A intenção da atividade é trabalhar de forma transdisciplinar com os estudantes, em encontros que envolvam atividades lúdicas e conteúdos aplicados. Inicialmente o projeto tem duração de três meses, em encontros quinzenais, e funciona em uma parceria com a Secretaria de Educação.Â



Fonte: floripanews