Bope faz operação no Morro São João após morte de policial

O Dia

– Soldado foi atingido durante uma troca de tiros com bandidos na favela –

Rio – O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) realiza, na manhã desta segunda-feira, uma operação no Morro do São João, no Engenho Novo. A ação ocorre um dia após a morte do soldado Anderson de Azevedo Marques, de 31 anos. Lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Complexo do Lins, o PM foi atingido durante um confronto com bandidos na comunidade.

Na ocasião, Anderson havia abordado dois homens que estavam em uma moto na Rua Barão do Bom Retiro. Eles reagiram e houve confronto. Além do soldado, o policial que fazia patrulhamento com ele e duas mulheres que passavam pelo local foram feridos. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

A PM ainda não divulgou nenhum balanço da operação. Também na manhã desta segunda-feira, policiais do Comando de Operações Especiais (COE) fazem ações no Lins e no Morro dos Macacos.

Fonte: O Dia