Botafogo acerta a contratação do atacante Joel, ex-Santos

O Dia

– Camaronês tem os direitos econômicos vinculados ao Cruzeiro –

Rio – O Botafogo acertou a contratação do atacante Joel, ex-jogador do Santos. O camaronês, de 23 anos, pertence ao Cruzeiro, e vai se juntar ao elenco alvinegro, no Espírito Santos, nos próximos dias.

O atacante se destacou pelo Coritiba em 2014, mas não repetiu o sucesso pela Raposa e pelo Peixe. Em 35 partidas pelo Alvinegro Praia, o jogador fez apenas sete gols.

Joel é o oitavo reforço alvinegro para 2017. Além deles chegaram: Gatito Fernández (goleiro, ex-Figueirense), Jonas (lateral-direito, ex-América-MG), Gilson (lateral-esquerdo, ex-América-MG), João Paulo (meia, ex-Santa Cruz), Montillo (meia, ex-Shandong Luneng), Guilherme (atacante, ex-Grêmio) e Roger (atacante, ex-Ponte Preta).

Fonte: O Dia