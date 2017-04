Brasil reduz número de fumantes diários

Uma estudo, divulgado esta semana pela publicação científica The Lancet, relata que China, Estados Unidos e Rússia concentram mais da metade do número de mortes atribuídas ao tabaco.

A pesquisa analisou 195 países entre 1990 e 2015. O Brasil aparece na pesquisa como "uma história de sucesso digna de nota" por causa da redução significativa no número de fumantes nos últimos anos.

Foi constatado que, em 2015, aproximadamente 1 bilhão de pessoas no mundo fumavam diariamente: um a cada quatro homens e uma a cada 20 mulheres. A proporção é ligeiramente diferente da registrada 25 anos antes. Em 1990, eram um a cada três homens e uma a cada 12 mulheres.

O aumento populacional, contudo, representou um incremento no número total de fumantes, que saltou de 870 milhões em 1990 para quase 1 bilhão em 2015. O número de mortes representa um aumento de 4,7% de 2005 a 2015.

"Apesar de mais de meio século de evidências dos efeitos prejudiciais do tabaco na saúde, atualmente, um em cada quatro homens no mundo fumam diariamente", diz uma das autoras do estudo, Emmanuela Gakidou.

"Fumar cigarro continua sendo o segundo maior fator de risco de mortes prematuras e deficiências e, para reduzir seu impacto, devemos intensificar seu controle", avalia a pesquisadora.

No Brasil

O estudo concluiu que alguns países conseguiram ajudar pessoas a parar de fumar, em geral combinando impostos mais altos com avisos sobre os danos à saúde nos maços e programas educacionais.

No Brasil foi assim: em 25 anos, a porcentagem de fumantes diários despencou de 29% para 12% entre homens e de 19% para 8% entre mulheres.

O país ocupa o oitavo lugar no ranking de número absoluto de fumantes (7,1 milhões de mulheres e 11,1 milhões de homens), mas a redução coloca o Brasil entre os campeões de quedas nesses números.

Fonte: diariodonordeste