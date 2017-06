Brega Night: musical da Dbregas Drama Band leva para o teatro as trilhas inesquecíveis de novelas

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Você pode até negar, dizer que não gosta, que não conhece ou que prefere bossa nova e jazz. Mas basta tocar o refrão “meu iaiá meu ioiô” e o brega com certeza vai se manifestar. O brega e o popular, embora consideradas como arte menor, são a base da música brasileira. A Dbregas Drama Band, de Florianópolis, nunca escondeu a predileção por esse estilo. Há 9 anos, o grupo exalta o cancioneiro cafona e mistura performance e teatro em shows em bares da cidade. Neste sábado, dia 24, eles ganharão o palco: no musical <i><b>Nas trilhas da memória – Uma banda na TV</b></i>, eles homenagearão canções clássicas das telenovelas brasileiras. O espetáculo de música e teatro está em cartaz no Teatro Álvaro de Carvalho (TAC), no Centro da Capital.<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O repertório é nostálgico e passeia por diferentes estilos. Relembra temas de novelas memoráveis da televisão brasileira, como <i>Pai Herói</i> (1979), <i>Elas por Elas </i>(1982), <i>Pão Pão, Beijo Beijo</i> (1983) e até a mais recente <i>Cheia de Charme </i>(2012), entre outras. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O roteiro começa com o personagem Carlinhos Montanha (Cristiano Passos), patrão e ¿171 profissional¿, que em meio a escândalos envolvendo negócios ilícitos de Norte a Sul do país, tem a ideia de inscrever sua banda num concurso de TV para escrever a trilha sonora e estrelar a próxima novela das oito. A banda, no caso, é a Dbregas Drama Band. A montagem terá a participação de dançarinos de flamenco e de dança de salão.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>— Nosso trabalho sempre foi voltado para a música popular de verdade, com personagens e performance — conta o baterista Cristiano Passos, um dos fundadores da banda.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Tudo começou com o intuito de fazer algo original em relação à s bandas covers da cidade, focadas no repertório pop rock. Além disso, há um interesse genuíno do grupo em resgatar a memória afetiva das pessoas.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>— Racionalmente se pode até negar que gosta de José Augusto, por exemplo, mas quando escuta, a lembrança vem à tona. É importante quebrar o preconceito, tratam a música popular como se fosse uma arte menor — diz.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Os personagens do musical são os mesmos já conhecidos dos seguidores da Dbregas: Suzete Valdirene (Monica Duarte) – manicure e vocal; Brigitaylor (Anderson Abreu) – diva, vocal e triângulo; Ademar Meyer Jr (Vitor Gonçalves) – empresário do ramo sanitário e guitarrista; Harrypotterson da Silva (Rodrigo Max Pan) – nerd esquisitão e tecladista; Johnny Vintage (Diego Rosa) – flaneur, bonvivant e baixista; e Carlinhos Montanha (Cristiano dos Passos) – patrão e baterista. Além deles, participam Rafael Almir (trompete) e Leandro Spindolat (sax), o violonista Pedro César e o cantor e violonista Milton Almeida, músico autista formado pela Udesc.</p><p suitastyle="direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:'Mercury Text G1 Regular';word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;">O valor arrecadado com a venda de ingressos será destinada para a ONG Autonomia , que atua em Florianópolis no acolhimento e empoderamento de famílias de autistas e pessoas com deficiência.</p><p suitastyle="direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:'Mercury Text G1 Regular';word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;"><b>AGENDE-SE<br>O quê: </b>Musical <i>Nas trilhas da memória – Uma banda na TV</i>, com Dbregas Drama Band<br><b>Quando:</b> sábado, dia 24, à s 20h<br><b>Onde:</b> Teatro Álvaro de Carvalho (Rua Marechal Guilherme, 26, Centro, Florianópolis)<br><b>Quanto:</b> R$30 / R$15 (meia)<br></p>

