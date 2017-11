Brique Cultural ocorre neste sábado em Itapema

O Mercado Publico de Itapema vai estar animado no próximo sábado (25). O Brique Cultural, organizado pela Secretaria de Turismo, Cultura, Lazer e Desenvolvimento Econômico, vai contar com diversas atrações culturais, músicos locais, sebo, antiquário, brechó e gastronomia.

As atividades começam às 9h com apresentações musicais. Ainda durante a manhã, haverá apresentação de capoeira e do Coral infantil Vivaz. A música segue até as 15h, quando, a partir desse horário, iniciam as apresentações de balé, Banda Municipal, dança do vente, Boi-de-Mamão e Coral Vozes de Itapema. Ao mesmo tempo, acontecerá o lançamento do livro de memórias da escritora itapemense Dulceclea Marcolino da Silva.

O Brique Cultural também vai contar com feirinha de animais e troca de materiais como pilhas, baterias, papelão e garrafas PET por mudas de plantas. A Feira do Meio Ambiente é uma realização da Fundação Ambiental Área Costeira de Itapema (FAACI). O Mercado Público fica localizado na rua 112, nº 69, Centro.



Fonte: Floripa News