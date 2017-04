Buscador do Google também irá verificar se uma notícia é falsa

O Fact Check, ferramenta do Google para verificar se notícias são falsas ou verdadeiras, anteriormente, só funcionava dentro do Google News e em alguns países. Porém, a partir desta sexta-feira, 7/4, o buscador do Google também verificará se uma notícia é real ou não e em todos os idiomas.

O Google aplicará uma etiqueta a links de notícias que tenham sido verificados por verificação de instituições independentes. No Brasil, estas instituições são a Agência Lupa, Agência Pública e a Aos Fatos.

A empresa informa que poderão haver alguns conflitos, especialmente no início do processo, mas o Google acredita que a ferramenta será útil para que as pessoas entendam mais o que é verdade e o que não é na internet.

Fonte: diariodonordeste