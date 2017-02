Buscas e apreensões coletivas são suspensas em casas na Cidade de Deus

O Dia

– Decisão tomada pela Defensoria do Rio anula medida tomada após morte de quatro PMs em queda de helicóptero na comunidade –

Rio – A Defensoria Pública do Estado do Rio proibiu buscas e apreensões em residências, sem mandado judicial, na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio. A decisão que havia autorizado a operação de busca coletiva nas casas da comunidade foi declarada nula, nesta quinta-feira, pelo Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos (Nudedh) da Defensoria, na 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, por unanimidade.

O parecer foi do desembargador Paulo Baldez, acompanhado pelo defensor público Daniel Lozoya, do Nudedh. “A anulação da decisão judicial que autorizou a busca e apreensão coletiva na Cidade de Deus, além dos efeitos práticos de reafirmação da legalidade e de rechaço do discurso de Estado de Exceção nas favelas, é um precedente para balizar situações futuras com vistas a inibir que tal medida se repita”, afirmou o Lozoya.

Após a morte de quatro PMs na queda de um helicóptero na comunidade, em novembro do último ano, a Polícia Civil foi autorizada pelo Plantão Judiciário a fazer operações de busca e apreensão generalizadas na Cidade de Deus, sem mandados judiciais individuais. No dia seguinte à queda, sete corpos com sinais de execução foram achados na comunidade e dois dias depois, a Delegacia de Combate às Drogas (DCOD) pediu à Justiça autorização para começar as buscas e obteve permissão.

Desde o início da operação, moradores relataram que sofreram com revistas que desrespeitavam seus direitos. A Defensoria Pública explicou em nota que ingressou com um habeas corpus para defender o direito coletivo deles.

Fonte: O Dia