Cabo Frio é eleita a capital da moda praia

– Título foi concedido por lei estadual e chega em momento crucial para aquecer o segmento –

Rio – Agora é oficial. A cidade de Cabo Frio acaba de ser eleita a Capital da Moda Praia do Estado do Rio. O título foi concedido após publicação no Diário Oficial do decreto que sancionou a Lei Estadual 745/17. Reconhecido como um forte polo do segmento, o município possui como principal vitrine a já tradicional Rua dos Biquínis, no bairro Gamboa.

Segundo Bernardo Ariston, coordenador de Indústria e Comércio de Cabo Frio, o título é um reconhecimento ao setor de moda praia e também à cidade. Ele ainda acrescenta que o segmento é uma importante fonte de emprego e renda, além de ser uma atração turística.

“Este decreto representa o reconhecimento e a consolidação de um setor importantíssimo, não só da cidade de Cabo Frio, mas também do Estado do Rio de Janeiro. Além de ter a capacidade de ditar a moda, é um potencial gerador de emprego e renda, fazendo com que a riqueza circule de forma saudável e permanente na cidade”, avalia Bernardo Ariston.

Com cerca de 150 lojas, a Rua dos Biquínis não é destinada apenas à moda praia. Ao contrário, a via também conta com lojas de roupas de ginástica, artesanato, acessórios e bares e restaurantes, que ficam abertos inclusive nos feriados. Na alta temporada, o funcionamento — entre dezembro e março — é das 8h à meia-noite. No restante dos meses, de 9h às 21h.

Como lembra Bernardo Ariston, a Rua dos Biquínis é um ícone de Cabo Frio. “Depois da Praia do Forte, é o segundo ponto turístico mais visitado e demonstra que o setor de moda praia está em sintonia com a vocação natural do município. É referência e garantia de que os produtos e as marcas são de qualidade e representam a imagem da cidade”, destaca.

Para Sílvio Rodrigues, presidente da Associação da Rua dos Biquínis, o título de Capital da Moda Praia chega em um momento crucial. Isso porque deverá impulsionar os negócios, além de fortalecer o segmento. “A nomeação ajuda a reafirmar a moda praia de Cabo Frio e aquecer ainda mais as vendas no momento de crise”, destaca.



