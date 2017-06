Cachaça catarinense é destaque em evento mundial

<p>Leandro Melo Silveira, presidente da Associação Catarinense de Produtores de Cachaça de Qualidade, comemora a performance dos catarinenses na primeira participação na <b>Expocachaça</b> , a maior e mais importante do setor no mundo. Foram 15 produtores do Estado que trouxeram 15 das 40 medalhas em disputa. Uma vitoria espetacular e inesperada pelo setor e produtores do Brasil inteiro. Minas Gerais, por exemplo, que tinha a tradição de fazer a melhor cachaça do Brasil, ficou com apenas oito medalhas. Foi uma surra. Faturamos o dobro do segundo colocado. Neste mesmo evento, ocorre o principal concurso de degustações à s cegas do Brasil e Cachaça, organizado pela Associação Brasileira de Sommeliers. E para surpresa geral, Santa Catarina também foi o Estado mais premiado.<br></p><p><b>Pioneiro</b><br>Um estudo pioneiro em Santa Catarina, sobre a usabilidade de uma interface cérebro-computador aplicada a pessoas com paralisia cerebral, realizado por pesquisadores <b>Universidade do Vale do Itajaí</b> (Univali) e Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE), será apresentada na 10ª Conferência Internacional sobre Tecnologias Pervasivas Relacionadas a Ambientes de Vida Assistida (Petra, na sigla em inglês), que ocorre de amanhã a quinta-feira na Ilha de Rodes, Grécia.<br></p><p><b>Educando</b><br>A partir desta semana, começa em Floripa a campanha que sugere a prática de gentilezas no uso do transporte coletivo. Batizada de Boas Atitudes são Coletivas, a intervenção é promovida pelo <b>Consórcio Fênix</b> e contará, na fase inicial, com cartazes instalados nos terminais de integração da cidade e nos aplicados dos ônibus que fazem as linhas municipais. As peças convidam o cidadão a utilizar o transporte coletivo ao focar na mobilidade urbana e no uso de boas práticas, ou seja, tudo aquilo que já se devia aprender em casa e quando criança.<br></p><p><b>Teatros ocupados</b><br>Nasce uma nova companhia de dança contemporânea em Floripa. A <b>Cia. South Flavor</b> sobe ao palco do teatro <b>Pedro Ivo</b> com o primeiro espetáculo Asas hoje e amanhã à s 20h. O trabalho apresenta uma linguagem plena de suavidade em oposição à s imagens de violência cotidiana retratadas diariamente pela mídia. Conta com show ao vivo da Orquestra Acadêmica Udesc e Regional Choro. E ainda hoje, no <b>CIC</b> , show Vozes Latinas, espetáculo de duas expressões musicais de Santa Catarina: Banda Stagium 10 e Estúdio Vozes. Direção musical de José Ribeiro, o maestro Zezinho, e direção artística de Rute Gebler.<br></p><p><b>Único problema</b><br>Perder para o Vasco no Rio por 1 a 0 é resultado absolutamente normal para qualquer time da Série A. Muitos já foram lá e perderam, como muitos também vão lá e ganham. O problema é quando esta derrota por placar mínimo coloca o time na lanterna. Aliás, o <b>Avaí</b> , depois do Vasco sábado passado, vai encarar mais dois adversários cariocas. O Flu na Ressacada amanhã, e o Botafogo, segunda-feira, no Rio. Três cariocas na sequência. Um já foi.<br></p><p><b>Futebol</b><br>Uma ideia boa estes jogos da Série A nas segundas-feiras num horário mais cedo. Aliás, o inverno no Brasil chega como a raça gosta: <b>Copa das Confederações</b> na Russia, prévia da Copa do Mundo do ano que vem.<br></p><p><b>Acompanhe as últimas publicações de </b> Cacau Menezes <br></p><p> <b>Advogado opina sobre o crescimento das periferias carentes em Santa Catarina</b> <br></p><p> <b>Na hora da justiça o que vale mais: igualdade, utilidade ou mérito? </b> <br></p><p><b> Santa Catarina não é tão bela quanto se propaga </b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense