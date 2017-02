Caixa Econômica deve liberar apostas na loteria pela internet

A Caixa Econômica Federal promete uma novidade para aqueles que costumam arriscar a sorte na loteria. De acordo com informações do jornal O Globo, o banco deve permitir a realização de apostas através da internet. Atualmente, este serviço está disponível somente para correntista da Caixa, que realizam apostas em apenas uma modalidade do jogo, por meio do home banking. O objetivo da Caixa é aumentar a arrecadação com as loterias e, com isso, tornar ainda mais atrativa a abertura de capital da Lotex, empresa que administra as raspadinhas das lotéricas e que deve lançar ações na Bolsa de Valores este ano.

A premissa é que a Caixa expanda a opção de apostar pela internet para correntistas de qualquer instituição financeira e em todo o tipo de apostas oferecidas. Toda essa mudança deve aumentar a arrecadação da Lotex. Isso pode ocorrer em um momento estratégico: quando o governo já tomou os primeiros passos para abrir o capital da empresa. A operação, de acordo com fontes ouvidas pelo GLOBO, deve ser feita entre setembro e novembro deste ano.

O processo de lançamento inicial de ações (IPO, sigla em inglês) é lento, mas já começou. Foram contratados dois bancos para tocar a abertura de capital. Uma das instituições tem a responsabilidade de fazer a análise do marco regulatório do setor de atuação da Lotex, a elaboração de um plano de negócios e a avaliação econômica e financeira da empresa. Outra deve desenhar como o processo será feito. Com o caixa apertado, o governo já conta com o dinheiro da venda de 49% do capital da Lotex. Inicialmente, as estimativas são de que o lançamento de ações na Bolsa dessa empresa pública deve render algo em torno de R$ 3 bilhões ao governo.

Contas públicas

Essa previsão já está no Orçamento de 2017. A conta é conservadora. A equipe econômica torce para que o lucro da União seja maior. Por isso, esperou o cenário econômico melhorar para fazer a transação.

Esse dinheiro que será arrecadado com a abertura de capital da Lotex será usado para tentar controlar o rombo das contas públicas. Para este ano, a expectativa da equipe econômica é que os gastos públicos fiquem em R$ 139 bilhões a mais que a arrecadação federal. Esse será o quarto ano seguido de déficit primário no país.

