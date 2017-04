Caixa estende atendimento em duas horas

São Paulo. As agências da Caixa terão duas horas a mais de atendimento de hoje (10) até quarta-feira (12) para trabalhadores sacarem o saldo de contas inativas do FGTS.

Agências que normalmente iniciam o atendimento às 11h abrirão às 9h; as que abrem às 10h começarão a funcionar às 8h; e as que abrem às 9h atenderão a partir das 8h e vão fechar uma hora mais tarde. O horário especial não vale para postos de atendimento localizados dentro de repartições públicas.

Para fazer o saque, é recomendável levar a carteira de trabalho e o termo de rescisão do contrato, além de um documento de identificação como RG ou CPF. Saques de até R$ 1.500 podem ser feitos no autoatendimento do banco apenas com a senha do cartão cidadão.

Nesta etapa, 7,7 milhões de brasileiros nascidos entre março e maio podem sacar o dinheiro, segundo a Caixa Econômica. São R$ 11,2 bilhões disponíveis, ou 25% do total.

