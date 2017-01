Câmara de Criciúma aprova a extinção da Guarda Municipal e da autarquia de trânsito

<p>Em sessão extraordinária para votar um pacote com 21 projetos de lei propostos pelo prefeito <b>Clésio Salvaro (PSDB)</b>, a Câmara de Vereadores de <b> Criciúma </b>aprovou por 13 votos a 4 a extinção da <b>Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte de Criciúma (ASTC)</b>, que inclui também a exclusão da <b>Guarda Municipal</b>. Sob protestos e com o auditório do plenário lotado, esse foi o único projeto discutido pelos vereadores, que se manifestaram na tributa sob aplausos e vaias dos servidores. Todas as demais medidas do pacote foram aprovadas pelo Legislativo.<br></p><p>O único projeto de emenda à lei orgânica, que propõe a retirada do texto sobre isenções do IPTU para que ele tenha uma lei específica, precisa ser votado em duas sessões com pelo menos dez dias de prazo. Ele foi aprovado em primeira votação e será novamente apreciado dia 30 de janeiro. Ao final da primeira sessão desta segunda-feira, o presidente da Casa, Julio Colombo (PSB), convocou uma segunda votação para os projetos de lei, que foram novamente aprovados.<br><br>Com a exclusão da autarquia de trânsito, os 130 servidores serão realocados. O presidente da ASTC, Gustavo Medeiros, explica que a reforma prevê a criação de uma diretoria de trânsito, com funções semelhantes. Na emenda proposta pelos vereadores, a exigência é que 50% das vagas sejam destinadas para fiscalização de trânsito. Estes servidores também devem passar a atender acidentes de trânsito, com convênio entre município e Polícia Militar.<br><br><b>Confira as 21 leis aprovadas pelo Legislativo</b><br><br><b>Projetos de lei complementar<br><br>001/17</b> – Propõe a extinção da Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte de Criciúma (ASTC), criada em 2009. Após inventário, os bens serão incorporados ao patrimônio do município de Criciúma. Servidores serão incorporados ao quadro de pessoal do Executivo. O excedente de pessoal em exercício será dispensado (em caso de cargo comissionado ou função de confiança), devolvido aos órgãos e entidades de origem (para os cedidos) ou exonerados (para cargos em comissão ou função de confiança). Os servidores passarão a ocupar o cargo de agente de fiscalização, sem mudanças na carga horária, atribuições e salários. Na emenda ao projeto, os vereadores propõe a destinação de 50% das vagas para a fiscalização de trânsito, e que estes servidores passem a atender acidentes de trânsito, através de convênio entre município e Polícia Militar. – APROVADO 13 a favor, 4 contra<br><br><b>002/17 </b>- Altera dispositivos da Lei nº 2.044/1984 e na Lei Complementar nº 035/2004, para regulamentar a concessão de isenção de IPTU e os parcelamentos de débitos. Esse texto substitui os incisos a serem excluídos no Projeto de Emenda à Lei Orgânica 001/PE/2017. Fica isento do imposto o proprietário de imóvel beneficiado do Bolsa Família, de até 100m², ou proprietários de imóvel com renda de até 2 salários mínimos. Aposentados e pensionistas com idade igual ou superior a 65 anos, renda de até quatro salários, entre outros itens, também ficarão isentos. – APROVADA por unanimidade<br><br><b>003/17</b> – Concede redução de 5% ao contribuinte que efetuar o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), lançado para o exercício de 2017, até o vencimento da cota única. Quem não tiver débitos vencidos com a Fazenda Municipal até 31 de dezembro de 2016 receberá 5% de desconto. Também propõe a retirada do desconto da Taxa de Coleta de Lixo. O novo texto altera dispositivos da Lei Complementar nº 197/2016. – APROVADO por unanimidade<br><br><b>004/17</b> – Altera as coordenadas que definem o atual Perímetro Urbano, com o intuito de se adequar ao sistema geodésico vigente, conforme aprovado no Conselho de Desenvolvimento Municipal. – APROVADO por unanimidade<br><br><b>005/17</b> – Revoga a Lei Complementar nº 097/2013, que autorizava a gratificação para os servidores ocupantes de cargos em comissão designados para compor a Comissão Permanente de Licitações, o pregoeiro e as equipes de apoio. – APROVADO por unanimidade<br><br><b>006/17</b> – Altera a redação no Anexo I da Lei Complementar nº 173/2015. Onde consta ¿Nível remuneratório de Secretário Municipal¿, passará a constar ¿Nível remuneratório de Diretor de Secretaria¿. – APROVADA por unanimidade<br><br><b>007/17 </b>- Reformula a organização e a estrutura da administração pública do Poder Executivo. Os servidores lotados nos órgãos da administração direta ou indireta, extintos com a aprovação da lei complementar, serão redistribuídos naqueles que absorverem as respectivas atribuições. A medida propõe a redução do número de secretarias e de pessoal. Emenda do Executivo alterou alguns salários e projeto foi para votação. – APROVADO por unanimidade<br><br><b>Projetos de Lei</b><br><br><b>001/17</b> – Altera a redação da lei sobre a Contribuição para Custeio da Iluminação Pública. No novo texto, estão isentos da contribuição os consumidores da classe residencial com consumo até 50 KW/h. – APROVADO 11 a favor, 5 contra<br><br><b>002/17</b> – Autoriza o parcelamento e concede redução dos valores de juros e multa incidentes sobre os débitos tributários e não tributários junto à Fazenda Pública Municipal, inscritos em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, ou notificados. Serão oferecidos 90% de desconto para quem pagar em parcela única, 70% para pagamento em até 10 parcelas e 50% para 20 prestações. Os descontos valem para negociações até 31 de março deste ano. O benefício inclui também débitos já parcelados anteriormente. – APROVADO por unanimidade<br><br><b>003/17</b> – A critério da Secretaria da Fazenda, autoriza o pagamento parcelado de créditos fiscais referentes ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) em até seis parcelas. A emenda dos vereadores alterou o texto para o parcelamento em até 12 vezes – APROVADO por unanimidade<br><br><b>004/17</b> – Revoga leis e artigos de lei que concedem algumas isenções de impostos. Ex-combatentes não terão mais o benefício, e quem utilizar material cerâmico para a construção de calçadas, perderá incentivos fiscais vigentes até então. – APROVADO por unanimidade<br><br><b>005/17</b> – Autoriza o chefe do Poder Executivo municipal a alienar bens imóveis do patrimônio municipal. Inclui ainda os bens sem destinação pública específica ou em mau estado de conservação, para os quais não haja recursos disponíveis no orçamento municipal para recuperação. A emenda dos vereadores alterou o texto para que toda alienação seja precedida de audiência pública com os moradores da localidade onde fica o imóvel. – APROVADO, 15 a favor, 1 contra<br><br><b>006/17</b> – Autoriza o recebimento, pelo Poder Executivo, de bens, produtos e serviços, em doação, destinados à reconstrução e mobiliário do Paço Municipal Marcos Rovaris. – APROVADO por unanimidade</p><p><b>007/17</b> – Altera a lei 6.472/2014, que trata dos atendimentos no Hospital Infantil Santa Catarina. Se aprovada a lei, a instituição estará autorizada a firmar convênios com outros municípios para a prestação de serviços médicos. Até então, os atendimentos eram feitos, exclusivamente, pelo SUS. – APROVADA 11 a favor, 5 contra<br><br><b>008/17</b> – Altera a Lei nº 6.473/2014, que trata sobre a qualificação e contratação de entidades sem fins lucrativos como Organização Social. A proposta faz uma alteração no texto, que passa a dispensar a necessidade de comprovação de prestação de serviço, de pelo menos dois anos, na área em que se pleiteia a qualificação. <br><br><b>009/17</b> – Dispõe sobre a liberação de Alvará de Funcionamento, em caráter excepcional, sem a comprovação de regularidade do imóvel, pelo período de um ano. No caso de renovação do alvará, a situação do imóvel precisa ter sido regularizada. – APROVADO por unanimidade<br><br><b>010/17</b> – Autoriza o Poder Executivo a alienar mediante licitação, na modalidade leilão, área de terra de 477,30 m², no bairro Próspera. Os recursos oriundos do produto da alienação serão destinados exclusivamente para os gastos com a reconstrução do Paço Municipal Marcos Rovaris. Emenda dos vereadores altera o texto para que os recursos sejam depositados em conta criada para tal propósito – APROVADOS 14 A favor, 2 contra<br><br><b>011/17</b> – Autoriza o Poder Executivo a alienar, na modalidade leilão, área de terra de 133,84 m². Os recursos oriundos serão destinados exclusivamente para os gastos com a reconstrução do Paço Municipal Marcos Rovaris. Emenda dos vereadores altera o texto para que os recursos sejam depositados em conta criada para tal propósito – APROVADO 15 a favor, 1 contra – </p><p><b>012/17</b> – Autoriza o chefe do Poder Executivo municipal a alienar ou permutar área de terras de 14.497,47 m². Os recursos oriundos serão depositados em conta específica, a serem aplicados na construção do Parque do Imigrante ou investidos no Distrito do Rio Maina. – APROVADO, 11 a favor, 5 contra<br><br><b>013/17</b> – Autoriza o Poder Executivo a alienar área de terra de 1.374,59 m², destinada ao sistema viário. Recursos oriundos serão destinados exclusivamente para os gastos com a reconstrução do Paço Municipal Marcos Rovaris. Emenda dos vereadores altera o texto para que os recursos sejam depositados em conta criada para tal propósito – APROVADO, 14 a favor, 2 contra<br><br><b>Projeto de Emenda à Lei Orgânica</b><br><br><b>001/PE/17</b> – Revoga dois incisos do artigo 62 da Lei Orgânica Municipal sobre isenções do IPTU. A justificativa é que as isenções estão previstas em leis esparsas, e devem receber uma lei específica. Por isso, o Executivo enviou o PLC 002/2017, que substitui esse texto, mantém e amplia as isenções. – APROVADO por unanimidade. Segunda votação será dia 30/01

Fonte: Diário Catarinense