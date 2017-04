Câmbio projetado para fim de 2017 cai de R$ 3,25 para R$ 3,23

A pesquisa Focus divulgada pelo Banco Central na manhã desta segunda-feira (10) voltou a indicar queda nas previsões para o dólar neste ano. No levantamento, a mediana das estimativas para o dólar no fim do ano caiu de R$ 3,25 para R$ 3,23. Há um mês, a expectativa estava em R$ 3,30. A previsão para o câmbio médio de 2017 permaneceu em R$ 3,18 pela sexta semana consecutiva.

Para 2018, a projeção dos analistas para o câmbio no fim do ano caiu de R$ 3,40 para R$ 3,37 após seis semanas de queda das expectativas, aponta o BC. Há um mês, a previsão era de R$ 3,38. Já a aposta para o câmbio médio no próximo ano cedeu ligeiramente, de R$ 3,35 para R$ 3,34. Quatro semanas antes, a projeção estava em R$ 3,38.

Fonte: diariodonordeste