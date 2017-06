Câmera de vereadores inclui na pauta o pedido do prefeito Fabrico Oliveira por mais tempo para pagar divida do município.

O Projeto de Lei 0124/2017, do prefeito Fabrício Oliveira, foi incluído na pauta com anuência do plenário para conhecimento dos vereadores.

O PL prorroga por mais 12 meses os efeitos da Lei Municipal nº 3.915/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder indenização/ressarcimento na forma pecuniária, ao Parque Cyro Gevaerd de Balneário Camboriú, como meio de viabilizar a permanência de seu zoológico, museu oceanográfico e arqueológico, e demais instalações, em razão de seu déficit orçamentário, causado pelas obras de construção do Centro de Convenções, que motivou a queda de arrecadação de sua bilheteria.

Fonte: floripanews