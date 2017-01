Camilo confirma saída de Hélio Leitão da Sejus; Socorro França assume pasta

O governador do Estado, Camilo Santana, confirmou na manhã de hoje, a mudança no comando da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado (Sejus). Sai o advogado e membro do PCdoB, Helio Leitão, e assume a pasta Socorro França, que até então era a controladora-geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário.

Em sua página no Facebook, Camilo Santana confirmou a notícia antecipada pelo blog Edison Silva, afirmando ainda que França é “profissional com larga experiência, já tendo sido Procuradora Geral de Justiça do Ceará por cinco mandatos, Ouvidora Geral do Estado, dentre vários outros cargos relevantes que já ocupou nas áreas da Justiça e Cidadania”.

Ainda de acordo com o chefe do Poder Executivo, com a troca em seu secretariado, o objetivo é “aprimorar as ações no nosso sistema penitenciário, de forma a mantê-lo cada vez mais seguro e justo”. Ele ainda agradeceu o trabalho do ex-secretário Hélio Leitão pela contribuição dada ao longo de dois anos à frente da pasta.

Socorro França assume a secretaria responsável, principalmente, para administrar o sistema carcerário do Estado, e que tem passado por crises em diversos estados, inclusive, no Ceará, a exemplo do que aconteceu em presídios cearenses no ano passado, quando 14 presos morreram após rebelião.

Fonte: diariodonordeste